Клопотенко поделился рецептом крем-борща: попробуйте, вам понравится!

Известный украинский повар Евгений Клопотенко предлагает вам приготовить борщ во французском стиле, а именно крем-борщ. Не бойтесь экспериментировать, получится вкусно.
Рецепт кулинар опубликовал на своем сайте.
Для приготовления этого блюда вы можете взять любое мясо, главное, чтобы потом борщ получился наваристым.
"Борщ можно готовить из любого мяса, главное условие – чтобы бульон получился наваристым. Предварительно мясо можно обжаривать или запекать в духовке, можно просто отварить, а потом разрезать на порционные кусочки. В мясной бульон даже можно добавить немного свекольного фреша, чтобы мясо получилось с насыщенным красным оттенком", - сообщил повар.
Также в борще есть секретный ингредиент - это лимон.
"Лимонный сок можно добавить в зажарку либо за 10 минут до окончания приготовления добавить пару долек лимона и оставить борщ на 1-2 часа настояться", - предложил Клопотенко.
На сковороде обжарьте 300 г свиных ребрышек до золотистой корочки. Возьмите 100 г корня сельдерея и порежьте крупными кусками. Порежьте соломкой морковь и корень петрушки, а половину репчатого лука нарежьте мелким кубиком. Все овощи обжарьте на той же сковороде, где жарили ребра, до появления признаков обгорания – первых черных полосок. Переложите все в кастрюлю с водой.
Добавьте обжаренные ребра и специи: 3 горошины душистого перца, 3 горошины черного перца, 2 лавровых листа. Варите 20 минут на среднем огне.
Вторую половину лука нарежьте кубиками. Возьмите две маленькие свеклы и одну морковь, натрите овощи на крупной терке. Обжарьте все на сковороде с небольшим количеством масла, добавьте 2 ст. л. томатной пасты. Чтобы не пригорало, можно разбавить бульоном из кастрюли.
Выньте из кастрюли обожженные овощи и добавьте картофель, нарезанный кусочками произвольной формы. Варите 10 минут до полуготовности картофеля.
Добавьте в кастрюлю зажарку вместе с нашинкованной 1/4 белокочанной капустой. Варите до готовности, достаньте лавровый лист и ребра. Добавьте 50 мл сливок, если используете.
С помощью блендера измельчите все до однородной массы. В каждую тарелку положите готовые ребра и сметану по желанию, а также мелко нарезанный укроп и свежемолотый черный перец.
Как мы ранее писали, Клопотенко поделился рецептом картофельного пюре и добавил туда неожиданный продукт.