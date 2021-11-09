Клопотенко дал рецепт вареников с творогом, добавив туда нашу любимую крупу

Ингредиенты для вареников:

Мука - 360 г

Вода - 180 мл

Яйцо - 1 шт.

Растительное масло - 3 ст. л.

Гречневая крупа - 150 г

Творог - 250 г

Масло сливочное - 50 г

Сметана - 3 ст. л.

Соль - 1 щепотка

Фото: Так будут выглядеть наши готовые вареники

Пошаговое приготовление вареников

Просейте муку, добавьте теплую воду и растительное масло. Начните замешивать тесто, затем посолите и добавьте яйцо.

Вымешайте эластичное тесто и оставьте его отдохнуть на 20 минут под полотенцем.

Гречневую крупу промойте водой несколько раз, переложите в кастрюлю и залейте водой в соотношении 1:2. Варите до готовности.

Если у вас со вчера осталась отваренная гречка в холодильнике, смело используйте ее.

В миске соедините творог с готовой гречневой кашей, посолите по вкусу. Перемешайте начинку.

Сформируйте вареники любым удобным для вас способом. Главное - старайтесь хорошо защипнуть тесто, чтоб при отваривании начинка не выпадала.

Отварите вареники в кипящей подсоленной воде в течение трех минут после того, как они всплывут.

Шумовкой достаньте вареники и подавайте их со сливочным маслом и сметаной.