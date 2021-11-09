Клопотенко дал рецепт вареников с творогом, добавив туда нашу любимую крупу

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкуснейшие соленые вареники с творогом и любимой многими из нас крупой - гречкой. Кулинар уверяет, что такое блюдо ему лично очень понравилось и советует попробовать его приготовить.
Об этом кулинар рассказал на своем сайте.
Фото: Так будут выглядеть наши готовые вареники
Просейте муку, добавьте теплую воду и растительное масло. Начните замешивать тесто, затем посолите и добавьте яйцо.
Вымешайте эластичное тесто и оставьте его отдохнуть на 20 минут под полотенцем.
Гречневую крупу промойте водой несколько раз, переложите в кастрюлю и залейте водой в соотношении 1:2. Варите до готовности.
Если у вас со вчера осталась отваренная гречка в холодильнике, смело используйте ее.
В миске соедините творог с готовой гречневой кашей, посолите по вкусу. Перемешайте начинку.
Сформируйте вареники любым удобным для вас способом. Главное - старайтесь хорошо защипнуть тесто, чтоб при отваривании начинка не выпадала.
Отварите вареники в кипящей подсоленной воде в течение трех минут после того, как они всплывут.
Шумовкой достаньте вареники и подавайте их со сливочным маслом и сметаной.
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