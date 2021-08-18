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Клопотенко дал рецепт потрясающего пирога со сливами: вы его полюбите

Автор: Styler

Евгений Клопотенко представил потрясающий рецепт пирога со сливами из дрожжевого теста.

Видео приготовления размещено на официальном YouTube-канале украинского кулинара.

Ингредиенты для сливового пирога

Для дрожжевого слоя:

  • 600 г муки
  • 200 мл молока
  • 20 г прессованных дрожжей
  • 150 г сахара
  • ½ ч. л. соли
  • 150 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 10 г ванильного сахара

Для начинки:

  • 1 кг слив

Для штройзеля:

  • 150-200 г сахара
  • 200 г муки
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 120 г сливочного масла

Для украшения (опционально):

  • 300 мл сливок 33%
  • 3 ст. л. сахарной пудры
  • крошка миндаля

Пошаговый рецепт приготовления

В 200 мл теплого молока растворите 20 г прессованных дрожжей, перемешайте и оставьте на несколько минут. В миску всыпьте 600 г муки, добавьте 150 г сахара, ½ ч. л. соли и 10 г ванильного сахара. Вбейте в миску 2 яйца и добавьте 150 г размягченного сливочного масла. Влейте молочную смесь с дрожжами в миску с тестом.

Замесите мягкое и пластичное тесто, которое не липнет к рукам. Сформируйте из теста шарик и накройте чистым полотенцем. Оставьте тесто в теплом месте без сквозняков на 1 час для подъема.

Тем временем подготовьте сливы. Если вы используете достаточно большие сливы, то нужно нарезать их ломтиками на 8 частей. Если же у вас сливы меньшего размера, то достаточно разъединить их пополам и удалить косточку. Для приготовления штройзеля соедините 200 г муки с 150-200 г сахара. Далее добавьте 1 ч. л. молотой корицы и 120 г размягченного сливочного масла.

Хорошо перетрите все руками до образования масляной крошки. Обомните дрожжевое тесто, которое подошло, и раскатайте его в прямоугольный пласт по размеру противня для выпекания.

Перенесите тесто на противень с пергаментом и руками распределите его равномерно по всей форме. Равномерно распределите подготовленные сливы по всей основе пирога.

Засыпьте всю поверхность пирога штройзелем – масляной крошкой. Оставьте пирог для расстойки примерно на 20-30 минут. Выпекайте пирог в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут до образования золотистой корочки.

Дайте пирогу немного остыть и нарежьте его порционными кусочками. Если есть желание, взбейте 300 мл сливок 33% с 3 ст. л. сахарной пудры до консистенции крема и украсьте кусочки пирога. Сверху присыпьте крошкой миндаля.

Напомним, что Клопотенко дал новый рецепт галушек.

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Евгений Клопотенко