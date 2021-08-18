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Клопотенко дав рецепт приголомшливого пирога зі сливами: ви його полюбите

Автор: Styler

Євген Клопотенко представив приголомшливий рецепт пирога зі сливами з дріжджового тіста.

Відео приготування розміщено на офіційному YouTube-каналі українського кулінара.

Інгредієнти для сливового пирога

Для дріжджового шару:

  • 600 г борошна
  • 200 мл молока
  • 20 г пресованих дріжджів
  • 150 г цукру
  • ½ ч. л. солі
  • 150 г вершкового масла
  • 2 яйця
  • 10 г ванільного цукру

Для начинки:

  • 1 кг слив

Для штройзеля:

  • 150-200 г цукру
  • 200 г борошна
  • 1 ч. л. меленої кориці
  • 120 г вершкового масла

Для прикраси (опціонально):

  • 300 мл вершків 33%
  • 3 ст. л. цукрової пудри
  • крихта мигдалю

Покроковий рецепт приготування

У 200 мл теплого молока розчиніть 20 г пресованих дріжджів, перемішайте і залиште на кілька хвилин. У миску всипте 600 г борошна, додайте 150 г цукру, ½ ч.л. солі і 10 г ванільного цукру. Вбийте в миску 2 яйця і додайте 150 г розм'якшеного вершкового масла. Влийте молочну суміш з дріжджами в миску з тістом.

Замісіть м'яке і пластичне тісто, яке не липне до рук. Сформуйте з тіста кульку і накрийте чистим рушником. Залиште тісто в теплому місці без протягів на 1 годину для підйому.

Тим часом підготуйте сливи. Якщо ви використовуєте досить великі сливи, то потрібно нарізати їх скибочками на 8 частин. Якщо ж у вас сливи меншого розміру, то досить роз'єднати їх навпіл і видалити кісточку. Для приготування штройзеля з'єднайте 200 г борошна з 150-200 г цукру. Далі додайте 1 ч. л. меленої кориці та 120 г розм'якшеного вершкового масла.

Добре перетріть все руками до утворення масляної крихти. Обімніть дріжджове тісто, яке підійшло, і розкатайте його в прямокутний пласт за розміром деко для випікання.

Перенесіть тісто на деко з пергаментом і руками розподіліть його рівномірно по всій формі. Рівномірно розподіліть підготовлені сливи по всій основі пирога.

Засипте всю поверхню пирога штройзелем - масляною крихтою. Залиште пиріг для вистоювання приблизно на 20-30 хвилин. Випікайте пиріг в духовці при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Дайте пирогу трохи охолонути й наріжте його порційними шматочками. Якщо є бажання, збийте 300 мл вершків 33% з 3 ст. л. цукрової пудри до консистенції крему і прикрасьте шматочки пирога. Зверху присипте крихтою мигдалю.

Нагадаємо, що Клопотенко дав новий рецепт галушок.

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Евгений Клопотенко