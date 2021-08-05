Клопотенко дал новый рецепт галушек: просто вау!

Рецепт украинских галушек предложил известный кулинар Евгений Клопотенко. Повар предлагает модернизированный вариант традиционного блюда, а именно сделать начинку из куриной печени. Попробуйте приготовить и результат вас приятно поразит.
Рецепт опубликован в Telegram-канале известного кулинара.
"Вот прям только что горяченький, свеженький, ароматный рецепт галушек с куриной печенью вышел на моем канале. Мне очень нравится эта вариация, потому что в пухлое облако спрятали душистое мясо, а когда делаешь кусь, то горячая галушка еще дымится. Вау. Рекомендую попробовать, а то вдруг именно этот рецепт станет вашим семейным", - креативно описал блюдо Клопотенко.
500 г муки
330 мл кефира (2, 5% жирности)
½ ч. л. соды
1 яйцо
1 ч. л. соли
400 г куриной печени
1 лук
2 зубчика чеснока
150 г сливочного масла
2 ст. л. масла
сметана (для подачи)
Рецепт галушек от Евгения Клопотенко
Как мы писали ранее, Клопотенко представил оригинальный рецепт с арбузом.