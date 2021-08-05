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Клопотенко дал новый рецепт галушек: просто вау!

Автор: Styler

Рецепт украинских галушек предложил известный кулинар Евгений Клопотенко. Повар предлагает модернизированный вариант традиционного блюда, а именно сделать начинку из куриной печени. Попробуйте приготовить и результат вас приятно поразит.

Рецепт опубликован в Telegram-канале известного кулинара.

"Вот прям только что горяченький, свеженький, ароматный рецепт галушек с куриной печенью вышел на моем канале. Мне очень нравится эта вариация, потому что в пухлое облако спрятали душистое мясо, а когда делаешь кусь, то горячая галушка еще дымится. Вау. Рекомендую попробовать, а то вдруг именно этот рецепт станет вашим семейным", - креативно описал блюдо Клопотенко.

Вам понадобятся:

500 г муки

330 мл кефира (2, 5% жирности)

½ ч. л. соды

1 яйцо

1 ч. л. соли

Для начинки:

400 г куриной печени
1 лук
2 зубчика чеснока
150 г сливочного масла
2 ст. л. масла
сметана (для подачи)

Рецепт галушек от Евгения Клопотенко

Как мы писали ранее, Клопотенко представил оригинальный рецепт с арбузом.

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Евгений Клопотенко