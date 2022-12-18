Клопіт приємний і не дуже: детальний гороскоп для всіх Зодіаку з 19 по 25 грудня

Гороскоп на останній тиждень року каже, що ці дні будуть присвячені клопотам. Багато представників зодіакального сузір'я поспішатимуть, щоб встигнути закінчити всі важливі справи цього року.

Астрологи розповіли, що чекає на кожен знак Зодіаку найближчого тижня, з 19 по 25 грудня. Про це повідомляє SlovoFraza.

Овен

Варто зайнятися своїм здоров'ям найближчими днями - це можуть бути оздоровчі процедури, аналізи або перегляд своїх звичок. Якщо Овни хочуть розпочати рік правильно, то треба залишити у старому році все, що підриває здоров'я та позбавляє оптимізму.

Найближчими днями можуть бути різкі перепади настрою, які до кінця тижня закінчаться. Овни стануть сильнішими та витривалішими.

Телець

Постарайтеся провести 2022 так, щоб було не шкода витраченого часу. З 19 по 25 грудня – вдалий час для роботи над собою, самоаналізу чи покращення свого житла.

Тільці зможуть піти на примирення з ворогами та близькими людьми, з яким нещодавно були сварки.

Проводити генеральне прибирання, займатися домашніми справами та турботами варто помірно. Покупки можна робити будь-якого дня, крім 21 грудня - дня зимового сонцестояння.

Близнюки

Останні тижні були непростими, тому астрологи рекомендують Близнюкам не зациклюватися на поганому та впевнено йти вперед. Важливо підтримувати свою репутацію у роботі та справах і не давати порожніх обіцянок та брехати.

Якщо хтось із колег чи рідних помітить обман від Близнюків, це може стати початком кінця довірчих відносин. Будьте дуже обережні.

Рак

Остерігайтесь у найближчий тиждень енергетичних вампірів. Цьогорічний день зимового сонцестояння буде несприятливим і люди, які харчуються чужою енергією, будуть особливо активні.

Ракам не варто спілкуватись з тими, з ким їм спілкуватися не подобається. Краще зайнятися важливішими справами – завершити важливий проєкт, виконати всі завдання та довести все розпочате до логічного завершення.

Лев

Будьте обережно в середу та неділю – удача буде не на вашому боці. Інші дні будуть сприятливими. Не думайте про минуле і зверніть увагу на поточні справи, сплануйте новий рік, канікули або відпустку.

Займіться наведенням порядку в домі - все приберіть, позбавтеся непотрібного, полагодьте зламане.

Діва

Астрологи наполегливо рекомендують стежити за всіма словами, які ви кажете вголос. Найвдалішим днем стане четвер, але присвятити завершенню важливих справ варто цілий тиждень.

Дівам не варто з 19 по 25 грудня починати щось нове, щоб не злякати успіх. Налаштуйтеся на позитивну хвилю, на оптимізм та роботу.

Терези

Енергія позитиву почне вас штовхати на підкорення нових висот. На цьому тижні хтось із вашого оточення спробує позбавити вас гарного настрою або зробить це випадково. Стережіться похмурих і темних душею людей, а також можливих ворогів.

Будьте пильні, уважно вибирайте оточення. Постарайтеся цими днями нікого не просити про допомогу. Настав час для самостійного вирішення всіх негараздів.

Скорпіон

Вам доведеться цього тижня багато спілкуватися - по роботі та поза нею. Настане ідеальний час для того, щоб навчитися говорити переконливо. Цього тижня ви опинитеся на піку інтелектуальної форми, тож нічого не відкладайте на потім. Особливо те, що можна зробити зараз.

Вам знадобиться наполегливість, віра у себе, сила волі. Це допоможе показати світові ваше бажання стати кращим і успішнішим.

Стрілець

Енергії цього тижня вам знадобиться багато, тому що зірки та планети своєю енергетикою змусять вас генерувати нові ідеї та бажання. На їх реалізацію знадобиться багато сил та часу.

Постарайтеся навчитися чогось нового в оточуючих чи на їх прикладі. Важливо спостерігати за тим, що відбувається у житті друзів та колег. Їхні помилки стануть чудовим джерелом мудрості.

Козеріг

Вам необхідно досягти стану душевної рівноваги – у цьому частково допоможуть зірки та планети. Ще для внутрішньої гармонії може привести спілкування з правильними людьми та улюблені заняття.

Намагайтеся вчасно розібратися зі справами та нічого не відкладайте на потім. Ви зможете мати сильний вплив на оточуючих. Варто спробувати просунути свої ідеї на роботі або попросити про щось близьку людину.

Водолій

На вас чекають незаплановані знайомства у діловій та любовній сфері. Постарайтеся зрозуміти, що являє собою нова людина з погляду характеру та енергетики.

Тиждень стане вдалим для розв'язання юридичних проблем, переговорів, укладання угод. Астрологи рекомендують Водоліям творити добро і робити це безкорисливо, щоб списати кармічні борги.

Риби

Стосунки з родичами стануть кращими й це добре - попереду свята. Позбавтеся всього зайвого і непотрібного, в тому числі й образ.

Настрій буде піднятий, з атмосферою свята. Не потопайте в думках про майбутнє, сфокусуйтеся на робочих справах та завданнях. Ваш успіх цього тижня - з'являтися у потрібному місці та у потрібний час.