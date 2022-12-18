Хлопоты приятные и не очень: детальный гороскоп для всех Зодиака с 19 по 25 декабря

Гороскоп на предпоследнюю неделю года говорит, что эти дни будут посвящены хлопотам. Многие представители зодиакального созвездия будут торопиться, чтобы успеть закончить все важные дела в этом году.

Астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака в ближайшую неделю, с 19 по 25 декабря. Об этом информирует SlovoFraza.

Овен

Стоит заняться своим здоровьем в ближайшие дни - это могут быть оздоровительные процедуры, анализы или же пересмотр своих привычек. Если Овны хотят начать год правильно, то нужно оставить в старом году все, что подрывает здоровье и лишает оптимизма.

В ближайшие дни могут быть резкие перепады настроения, которые к концу недели закончатся. Овны станут более сильными и выносливыми.

Телец

Постарайтесь проводить 2022 год так, чтобы было не жаль потраченного времени. С 19 по 25 декабря - удачное время для работы над собой, самоанализа или улучшения своего жилья.

Тельцы смогут пойти на примирение с врагами и близкими людьми, с которым недавно были размолвки.

Проводить генеральную уборку, заниматься домашними делами и заботами стоит умеренно. Покупки можно делать в любой день, кроме 21 декабря - дня зимнего солнцестояния.

Близнецы

Последние недели были непростыми, поэтому астрологи рекомендуют Близнецам не зацикливаться на плохом и уверенно идти вперед. Важно поддерживать свою репутацию в работе и делах и не давать пустых обещаний и врать.

Если кто-то из коллег или родных заметит обман от Близнецов, то это может стать началом конца доверительных отношений. Будьте предельно осторожны.

Рак

Остерегайтесь в ближайшую неделю энергетических вампиров. День зимнего солнцестояния в этом году будет неблагоприятным и люди, которые питаются чужой энергией, будут особенно активны.

Ракам не стоит общаться с теми, с кем им общаться не нравится. Лучше заняться более важными делами - завершить важный проект, выполнить все задачи и довести все начатое до логического завершения.

Лев

Будьте осторожно в среду и воскресенье - удача будет не на вашей стороне. Остальные дни будут благоприятными. Не думайте о прошлом и направьте свое внимание на текущие дела, спланируйте новый год, каникулы или отпуск.

Займитесь наведением порядка в доме - все уберите, избавьтесь от ненужного, почините сломанное.

Дева

Астрологи настойчиво рекомендуют следить за всеми словами, которые вы говорите вслух. Самым удачным днем станет четверг, но посвятить завершению важных дел стоит всю неделю.

Девам не стоит с 19 по 25 декабря начинать что-то новое, чтобы не спугнуть удачу. Настройтесь на позитивную волну, на оптимизм и работу.

Весы

Энергия позитива начнет вас толкать на покорение новых высот. На этой неделе кто-то из вашего окружения попытается лишить вас хорошего настроения или же сделает это случайно. Остерегайтесь унылых и темных душой людей, а также возможных врагов.

Смотрите в оба, внимательно выбирайте окружение. Постарайтесь в эти дни никого не просить о помощи. Пришло время для самостоятельного решения всех неурядиц.

Скорпион

Вам придется на этой неделе много общаться - по работе и вне ее. Наступит идеальное время для того, чтобы научиться говорить убедительно. На этой неделе вы окажетесь на пике интеллектуальной формы, поэтому ничего не откладывайте на потом. Особенно то, что можно сделать сейчас.

Вам понадобится напористость, вера в себя, сила воли. Это поможет показать миру ваше желание стать лучше и успешнее.

Стрелец

Энергии на этой неделе вам понадобится много, так как звезды и планеты своей энергетикой заставят вас генерировать новые идеи и желания. На их реализацию понадобится много сил и времени.

Постарайтесь научиться чему-то новому у окружающих или на их примере. Важно наблюдать за тем, что происходит в жизни друзей и коллег. Их ошибки станут отличным источником мудрости.

Козерог

Вам необходимо достичь состояния душевного равновесия - в этом отчасти помогут звезды и планеты. Еще для внутренней гармонии может привести общение с правильными людьми и любимые занятия.

Постарайтесь вовремя разобраться с делами и ничего не откладывайте на потом. Вы сможете оказывать мощное влияние на окружающих. Стоит попытаться продвинуть свои идеи на работе или попросить о чем-то близкого человека.

Водолей

Вас ждут незапланированные знакомства в деловой и любовной сфере. Постарайтесь понять, что являет собой новый человек с точки зрения характера и энергетики.

Неделя станет удачной для решения юридических проблем, переговоров, заключения сделок. Астрологи рекомендуют Водолеям творить добро и делать это бескорыстно, чтобы списать кармические долги.

Рыбы

Отношения с родственниками станут лучше и это хорошо - впереди праздники. Избавьтесь от всего лишнего и ненужного, в том числе и от обид.

Настроение будет приподнятое, с атмосферой праздника. Не утопайте в мыслях о будущем, сфокусируйтесь на рабочих делах и задачах. Ваш успех на этой неделе - появляться в нужном месте и в нужное время.