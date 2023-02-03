Клондайк для вчених: на території Софії Київської знайшли загадкові підземні ходи (фото)

Трапезна церква Софійського монастиря, яку називають Тепла Софія або Мала Софія, є пам'яткою архітектури в стилі українського бароко. Була збудована у 1722-1730 роках.

При цьому перша відома трапезна Софійського монастиря вперше згадується у 1682 році - вона була дерев'яною та мала церкву. Ця трапезна згоріла під час пожежі на території монастиря у 1697 році. Однак тоді вціліли підвали та стіни першого поверху, які були використані для будівництва нової будівлі.

Наразі проводяться археологічні та реставраційні заходи у підвалах Трапезної церкви. Вадим Кириленко зазначив, що були здійснені дуже цікаві відкриття та опублікував фото проведення робіт.

У підвалах Трапезної церкви Софійського монастиря виявлено підземні ходи (фото: facebook.com / Вадим Кириленко)

Так, фахівці та вчені знайшли у підвалі цієї церкви три оголовки підземних ходів, які раніше ніким не були досліджені.

"Попрацювавши в архівах, з'ясували, що коли у 19 столітті Трапезну церкву добудовували, ці підземні ходи вже тоді були завалені землею, їх ніхто не дослідив, і куди вони ведуть - невідомо", - розповів головний реставратор нацзаповідника "Софія Київська", передає ТСН.

При цьому Кириленко зазначив, що раніше було проведено біолокацію території заповідника і локатор показує, що один із цих трьох ходів веде до Софійського собору.

Археологи продовжують дослідження на території національного заповідника "Софія Київська" (фото: facebook.com / Вадим Кириленко)

Відомо, що глибина цього ходу за 6 метрів від рівня землі. При цьому підземний хід обкладений цеглою та прокладений під кутом.

"Одне із припущень, яке було підтверджено біолокацією, що десь під Софійським собором, на глибині 9 метрів, є якась віртуальна камера. Що це таке - поки залишається загадкою", - каже він.

Нині тут працюють археологи, і науковці поставили собі за мету розкрити підземні ходи та повністю їх дослідити.

"Роботи багато - це справжній Клондайк для вчених, адже підвал завалений побутовим сміттям 18 та 19 століття. Знаходимо масу цікавих матеріалів, які показують побут киян того часу", - розповідає Кириленко.

Трапезна церква Софійського монастиря (фото: uk.wikipedia.org)