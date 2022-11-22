Клітковина: в чому користь цієї "секретної" біологічно-активної добавки

Що таке клітковина і чим вона корисна

"Клітковина - це харчові волокна, целюлоза. Міститься вона в усіх рослинних продуктах. Цікаво, що перетравити та засвоїти клітковину наш організм не може, бо в нас відсутні потрібні для цього травні ферменти. Тоді, здавалося б, навіщо її вживати взагалі? Фішка в тому, що її можуть їсти бактерії, які знаходяться всередині нас", - пояснює Гліб.

У нашому тілі живе приблизно два кілограми мікробів, кількість клітин яких перевищує кількість клітин нашого власного організму.

Ці мікроби, каже хімік, дуже важливі, тому що вони - наша корисна мікрофлора, яка захищає нас від поганих мікробів, посилює імунітет, нормалізує травлення та навіть виробляє деякі вітаміни.

Саме для таких корисних мікробів клітковина слугує і їжею, і домом.

"Як ви думаєте, ми споживаємо достатню кількість клітковини? Звісно, ні! Клітковина міститься у грубій рослинній їжі - крупах, овочах, зелені, фруктах тощо. А ми що любимо? Все солоденьке та смачненьке - солодощі, випічку, м’ясо та іншу калорійну високобілкову їжу", - зазначає науковець.

Для здоров’я нам треба споживати близько 25 грамів клітковини на добу. Таку кількість містять: 1,8 кг картоплі, 2,5 кг огірків, 200 г гречки або 320 г перловки.

Перлова каша (фото: pixabay.com)

"Погодьтеся, в сучасному світі мало хто має настільки здорову дієту. Але ми можемо легко додати до свого раціону клітковину, використовуючи продукти, що містять її в дуже високих кількостях", - каже Гліб.

Наприклад, одна ложка клітковини з насіння гарбуза містить 2,5 г чистої клітковини, а це 10% від добової норми.

А щоб було не лише корисно, а й смачно, її можна додати до йогурту.

Насіння гарбуза(фото: pixabay.com)

Клітковина сприяє розвитку здорової мікрофлори, посилює імунітет і сприяє очищенню кишківника, нормалізує вагу та навіть знижує ризик розвитку раку.

Тож купуйте правильні добавки та будьте здорові!" - резюмував Репіч.