Климкин назвал войну России с Украиной Третьей мировой

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Экс-министр таким образом имел в виду отношения России и Украины. Он считает российскую агрессию гибридной войной, которая приближается.

Об этом Климкин заявил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я считаю, что мы здесь слишком оптимистичны. Третья мировая война – она гибридная, приближается. Мы еще не в состоянии Третьей мировой. Мы, скорее, если сравнивать с Первой, в 1914 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей. Мы на пороге безумных перемен", – считает Климкин.

Отметим, что в программе обговаривались вопросы о Минских договоренностях, обсуждался вопрос, заставят ли нашу страну дать воду в Крым.

Павел Климкин рассказал о приближении Третьей мировой войны (видео YouTube)

Отметим, что война на Донбассе началась 6 апреля 2014 года. За прошедшие шесть лет война на Донбассе унесла более 13,2 тыс. жизней, по оценкам управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Защищая Украину от российской агрессии, погибли свыше 4 тыс. украинских военных, еще 10,5 тыс. воинов получили ранения.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина.