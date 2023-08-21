Чекайте на аномалію. Кліматолог ошелешила українців прогнозом погоди на осінь

Якою буде погода восени 2023 року

Порівняно з останніми десятиліттями, восени 2023 року середня температура буде вищою на 1 градус.

"Середня за сезон температура повітря може бути на 1 градус Цельсія вищою порівняно з останніми десятиліттями. Це не означає, що такі аномально високі температури будуть спостерігатися щодня, проте позитивні температурні аномалії переважатимуть, особливо на заході країни", - повідомила Балабух.

Також восени очікується і бабине літо, коли температура повітря різко підвищиться, а середній показник за добу перевищуватиме 15 градусів за Цельсієм.

"Поки що у нас триває класичне літо і сказати настільки завчасно, коли почнеться і скільки триватиме бабине літо, неможливо", - зазначила експерт.

Коли буде похолодання восени

За прогнозами кліматологів, цієї осені в Україні очікуються ранні заморозки.

Погода піднесе неприємні сюрпризи вже на початку листопада, у цей період можливе сильне похолодання. Такі прогнози говорять про можливу ранню зиму в Україні.

Щодо початку зими, то синоптики впевнені, що за рахунок природного явища Ель-Ніньо в Україні буде аномально тепла зима.