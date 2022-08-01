Климатолог определил дату следующего массового вымирания на Земле. Ждать не так уж и долго

По данным нескольких исследований, глобальное потепление и другие факторы, которые связаны с деятельностью человека, приведут к вымиранию всех видов живых существ на планете довольно скоро - к 2100 году. Если не будут приняты экстренные меры. И это вымирание станет массовым, шестым по счету для Земли.

Японский профессор из Университета Тохоку Кунио Кайхо провел собственные расчеты и считает, что данные ученых сильно преувеличены. По его данным, до критического уровня температура на Земле поднимется намного позже - только к 2500 году.

Для своих расчетов японский ученый использовал данные о глобальной температуре, температурах Земли и суши в периоды прошлых вымираний, в том числе и данные о видах, которые тогда исчезли.

Кроме шести крупнейших периодов вымирания - ордовикского, девонского, пермского, триасового, мел-палеогенового и нынешнего голоценового, Кайхо рассмотрел также и не самые масштабные массовые вымирания видов.

Сравнительный анализ этих цифр показал, что количество погибших видов линейно зависит от температурных аномалий в среде их обитания.

Для крупнейших массовых вымираний отклонение должно быть очень велико и соответствовать повышению средней глобальной температуры на 9 градусов по Цельсию или же - падению на 7 градусов.

А это намного больше прошлых оценок, которые прогнозируют массовый масштаб голоценового вымирания при потеплении выше 5,2 градуса.

По данным ученым, к 2100 году глобальная температура поднимется на 4,4 градуса, а граница в 9 градусов будет достигнута не ранее 2500 года - и это даже при самом пессимистическом сценарии.

Расчет вымирания видов (скриншот)

Вымирание видов будет происходить и уже происходит, но масштабы, скорее всего не будут такими же катастрофическими, как во время всех крупных вымираний ранее.

Однако при новых расчетах не учитываются дополнительные факторы, более характерные для голоценового вымирания. Источником проблем для биосферы сейчас служит человек, и хозяйственная деятельность повышает температуру намного быстрее, чем в прошлом.

К примеру, пермское вымирание и потепление развивались на протяжении 60 тысяч лет. А сегодня масштабы совсем другие - счет идет не на тысячи, а на сотни лет.

А это резко сокращает возможности живых популяций адаптироваться к изменениям и может стать причиной к более ускоренному вымиранию.