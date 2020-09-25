Климат сильно изменится: ученые предупредили об опасности из-за глобального потепления

Ученые предупредили о развитии негативного сценария в отношении климата на планете
Ученые создали новую визуализацию последствий изменений климата и сообщили, что к 2100 году вся планета станет очень жаркой.
Эксперты оценили серьезность сценариев изменения климата и призвали бизнес-лидеров и правительства стран ускорить принятие решений для предотвращения негативных сценариев. Об этом говорилось на четвертом Саммите по воздействию на устойчивое развитие Всемирного экономического форума, пишет Zn.ua.
Как отмечают ученые, к 2100 году температура воздуха на планете сильно возрастет, продолжительность теплых периодов увеличится, а это приведет к миграции сотен миллиардов людей. Основные причины – увеличение выбросов, значительное увеличение площади лесов, которые охвачены пожарами, дефицит влаги. Для анализа были использованы данные лаборатории Climate Impact Lab, Climate Central, Washington Post и спутников NASA.
К 2010 году планету накроют высокие температуры
Напомним, ранее мы писали о том, что в NASA сделали заявление о глобальном потеплении.
А также мы рассказывали о том, что изменения климата в Украине стали смертельно опасны.