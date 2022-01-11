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Клиентка ПриватБанка закрыла все карты, но осталась должницей: как так случилось

Автор: Татьяна Самарук

Клиентка ПриватБанка пожаловалась на учреждение. В частности, она закрыла все свои банковские карты, но у нее все равно остались долги.

Жалобу она опубликовала на сайте Минфина.

Что рассказала женщина

Так, женщина рассказала, что еще в декабре 2020 года закрыла все свои счета и карты в банке. Однако, через год ей позвонили сотрудники банка и сообщили, что она имеет долг.

Также, на вопрос женщины, почему возникла задолженность, никто в банке не ответил.

"Насколько это вообще законно и как себя в дальнейшем обезопасить от такого? От банка тоже тишина. Во время долгосрочных разговоров с сотрудниками банка выяснилось, что банк за месяц до того, как сообщить мне о "долге", сами отправили запрос на возврат средств в Международной Платежной Системы как мошенническое снятие средств, но не дождавшись ответа, так понимаю, завладела средствами клиентки банка в сумме 18,5 тыс. грн. Решили сбить со всех сторон. Креативно", - написала клиентка банка.

Женщина пожаловалась на ПриватБанк (скрин)

Что сказали в ПриватБанке

Так, сотрудники ПриватБанка отреагировали на сообщение и ответили, что запрос на списание средств был инициирован сайтом, где ранее были указаны реквизиты карты.

"Поскольку транзакция не была ранее завершена, была подтверждена-образовалась задолженность. Инициированная банком заявка на обжалование успешна, по ее результату до конца месяца будет погашена задолженность, возникшая в результате сделки, - рассказали в учреждении.

ПриватБанк ответил на жалобу женщины (скрин)

Ранее мы сообщали, что украинского военного ПриватБанк лишил официальной зарплаты.

Также мы писали, что ПриватБанк снова оказался в скандале.

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ПриватБанк