Украинка обвинила "Новую почту" в краже сахара: "позорная ситуация"

Клиентка "Новой почты" заявила о краже. В частности, женщина рассказала, что сотрудники почты украли у нее 10 кг сахара.
Об инциденте она рассказала на странице компании в Facebook.
Так, кража была зафиксирована в отделении №1 города Сумы.
По словам женщины, ей поступила посылка, а именно мешок сахара, в котором должно было быть 50 кг. Также она дома взвесила посылку и оказалось, что в мешке 40 кг.
"Мальчик сам привез в авто, и помог загрузить в машину. А дома я увидела, что мешок разорван снаружи – возле завязки – и внутри расторгнут полиэтилен, взвесила – 40 кг вместо 50. Украли 10 килограммов", – сказала она.
Кроме того, она не сомневается в том, что мешок был разорван специально, ведь есть аккуратный разрыв, который сделан так, чтобы сахар не рассыпался.
"Ваши работники нишпорять по посылкам и воруют. Позорная ситуация", – добавила клиентка "Новой почты".
Клиентка "Новой почты" заявила о краже (facebook.com/nova.poshta)
На жалобу женщины отреагировала "Новая почта", которая по сути, никак не прокомментировала ситуацию. Они только пообещали провести проверку инцидента.
"Пожалуйста, напишите нам номер накладной посылки. Чтобы мы могли проверить все", – говорится в ответе.
Также они попросили у женщины фото разорванного мешка. Однако, ответа еще клиентка не дала.
Ранее мы сообщали, что киевлянин потерял посылку за 180 тысяч из-за "Новой почты".
Также мы писали о том, что мошенники придумали новую схему обмана через "Новую Почту".