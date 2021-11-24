Украинка обвинила "Новую почту" в краже сахара: "позорная ситуация"

Так, кража была зафиксирована в отделении №1 города Сумы.

По словам женщины, ей поступила посылка, а именно мешок сахара, в котором должно было быть 50 кг. Также она дома взвесила посылку и оказалось, что в мешке 40 кг.

"Мальчик сам привез в авто, и помог загрузить в машину. А дома я увидела, что мешок разорван снаружи – возле завязки – и внутри расторгнут полиэтилен, взвесила – 40 кг вместо 50. Украли 10 килограммов", – сказала она.

Кроме того, она не сомневается в том, что мешок был разорван специально, ведь есть аккуратный разрыв, который сделан так, чтобы сахар не рассыпался.

"Ваши работники нишпорять по посылкам и воруют. Позорная ситуация", – добавила клиентка "Новой почты".

Клиентка "Новой почты" заявила о краже (facebook.com/nova.poshta)

Что говорят в "Новой почте"

На жалобу женщины отреагировала "Новая почта", которая по сути, никак не прокомментировала ситуацию. Они только пообещали провести проверку инцидента.

"Пожалуйста, напишите нам номер накладной посылки. Чтобы мы могли проверить все", – говорится в ответе.

Также они попросили у женщины фото разорванного мешка. Однако, ответа еще клиентка не дала.