Клієнтка "Нової пошти" ледь не втратила посилку через помилку у накладній: їй виставили рахунок у 10 тисяч

Скарга на "Нову пошту" - деталі

Користувачка, чий акаунт підписано як Svitlana Pichyk, публічно заявила про "абсурдну ситуацію". Вона написала, що 13 січня мала отримати "Новою поштою" ліжко. Спочатку їй зателефонували, аби узгодити час доставки, але виявилося, що у накладній була помилка - невірно вказано адресу.

Тому, зі слів жінки, їй пообіцяли зробили переадресацію посилки й записали правильну адресу. За чотири години після цього клієнтка так і не отримала ліжко, а тому зателефонувала на "гарячу лінію" й дізналася, що вантаж їй мають привести наступного дня, але цього не сталося.

"Нова пошта" потрапила у скандал через накладну (фото: РБК-Україна)

"15.01 мені телефонують з "Нової пошти" щоб повідомити, що переадресація не зроблена і знову уточнюють адресу, і роблять переадресацію! 16.01 я взяла вихідний за свій рахунок, щоб нарешті отримати посилку. Кур'єри привозять і залишають під під'їздом, хоча в ТТН по першій заявці було вказано підйом на поверх, і всі послуги та післяплата були сплачені онлайн", - розповіла жінка.

Після цього вона знову зателефонувала на "гарячу лінію" та пояснила усю ситуацію. Оператори сказали, аби кур'єри заносили ліжко та видали нову ТТН.

"Коли ліжко було у квартирі, зателефонувала оператор і повідомила, що зробила скасування попередньої ТТН по повній оплаті, гроші мені повернуться протягом 10 робочих днів. Я повинна була сплатити за доставку та післяплату суму у розмірі 9763 грн!" - заявила обурена клієнтка.

"Попередньо я не була проінформована, що я маю сплатити цю суму! В мене все було вже оплачено. Результат - вантаж забирають і відвозять назад на склад "Нової пошти"!" - додала вона та попросила розібратися з ситуацією.

Скарга клієнтки на "Нову пошту" (скріншот)

Чим закінчився скандал

Згодом у коментарях з'явилися представники компанії. Спочатку вони написали, що їм "дуже прикро", а також додали, що "поспішають в усьому розібратися" та просили трошки часу.

"Наразі ми анулювали послуги доставки. Тому вам необхідно буде лише сплатити грошовий переказ та комісію за нього. Зорієнтуйте, будь ласка, коли саме вам буде зручно отримати вантаж?", - написали представники пошти, а потім зазначили, що жінка усе ж отримала свою посилку.

У "Новій пошті" відреагували на скаргу (скріншот)