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Кличко заявил о локдауне в Киеве для невакцинированных

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Киев, Суббота 30 октября 2021 08:01
Кличко заявил о локдауне в Киеве для невакцинированных Фото: в Киеве локдаун фактически будет действовать для непривитых от COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве будет действовать "красная" зона карантина с 1 ноября с ужесточением ограничений, при этом запреты в основном коснутся только тех, кто не имеет документов, подтверждающих вакцинацию, или COVID-безопасность. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что для таких граждан фактически заработает локдаун.

Об этом градоначальник заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня локдаун в Киеве будет действовать для тех людей, которые не вакцинированы", - обратил внимание Кличко.

Он отметил, что власти рассчитывают "на четкое взаимодействие с полицией" в плане проведения проверок и рейдов, выявления нарушителей установленных карантинных ограничений.

"Чтобы контролировать соблюдение ключевых правил: и проезд в транспорте, и посещение различных заведений", - рассказал мэр.

Кличко добавил, что Киев сейчас является лидером по вакцинации в Украине.

В то же время он высказался о сложной ситуации с COVID-19 и большом количестве летальных случаев среди пациентов. Так, в столице ежедневно фиксируют по 40-50 смертей в результате болезни.

"Ситуация очень сложная. И мы делаем все возможное, чтобы из столичного бюджета помогать врачам, мотивируя их, закупаем кислород. У нас по состоянию на сегодняшний день проблем с обеспечением больниц пока нет", - рассказал мэр.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" израильский врач Борис Брыль объяснил, почему "врачей-антивакцинаторов" нужно сажать в тюрьму.


Также в эфире министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о наказании тех, кто подделывает COVID-паспорта.


А ужасную правду о том, какая реальная ситуация в больницах Украины сегодня, рассказала известная волонтер Екатерина Ножевникова.


Кроме того, украинцы прямо в студии высказались о том, нужна ли обязательная вакцинация в нашей стране.


А еще предлагаем вам сильную речь Дмитрия Гордона, поразившую людей.

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Виталий Кличко Киев Вакцинация Локдаун
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