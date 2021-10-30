Кличко заявив про локдаун у Києві для невакцинованих

У Києві діятиме "червона" зона карантину з 1 листопада з посиленням обмежень, при цьому заборони в основному торкнуться тільки тих, хто не має документів, що підтверджують вакцинацію, або COVID-безпеку. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що для таких громадян фактично запрацює локдаун.

Про це градоначальник заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера ".

"Я хочу ще раз наголосити, що сьогодні локдаун в Києві буде діяти для тих людей, які не вакциновані", - звернув увагу Кличко.

Він зазначив, що влада розраховує "на чітку взаємодію з поліцією" в плані проведення перевірок і рейдів, виявлення порушників встановлених карантинних обмежень.

"Щоб контролювати дотримання ключових правил: і проїзд у транспорті, і відвідування різних закладів", - розповів мер.

Кличко додав, що Київ зараз є лідером з вакцинації в Україні.

Разом з тим він висловився про складну ситуацію з COVID-19 і велику кількість летальних випадків серед пацієнтів. Так, у столиці щодня фіксують по 40-50 смертей внаслідок хвороби.

"Ситуація дуже складна. І ми робимо все можливе, щоб зі столичного бюджету допомагати лікарям, мотивуючи їх, закуповуємо кисень. У нас станом на сьогодні проблем із забезпеченням лікарень поки немає", - розповів мер.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" ізраїльський лікар Борис Бриль пояснив, чому "лікарів-антивакцинаторів" потрібно садити до в’язниці.



Також у ефірі міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про покарання тих, хто підробляє COVID-паспорти.



А жахливу правду про те, яка реальна ситуація в лікарнях України сьогодні розказала відома волонтерка Катерина Ножевнікова.



Крім того, українці прямо в студії висловилися про те, чи потрібна обов'язкова вакцинація в нашій країні.



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