Кличко сделал заявление о комендантском часе в Киеве

Комендантский час из-за коронавируса в Киеве вводиться не будет. Такое заявление сделал Виталий Кличко в своих социальных сетях. Как Киев будет контролировать соблюдение карантина во время ближайших выходных - в материале Styler.

По словам столичного градоначальника, введение комендантского часа не входит в компетенцию местной власти. Чтобы контролировать соблюдение ограничений, на ближайших выходных на улицах города будет усиленный контроль.

"Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в публичных местах Киева", - заявил мэр.

Кличко в очередной раз призвал киевлян не пренебрегать правилами и не ходить туда, где можно получить штраф.

Мэр напомнил, что на сегодня правоохранители в Киеве составили уже 705 админпротоколов в отношении нарушителей. И взыскали в бюджет более 130 тысяч гривен.

Согласно законодательству Украины комендантский час может быть введен только в случае введения чрезвычайного положения. Такой режим, как правило, касается запрета покидать дом в вечернее и ночное время, а также проверки документов. Но замминистра МВД Антон Геращенко, заявлял, что комендантский час могут утверждать местные комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что о запрете выходить на улицу уже заявили в семи областях, в том числе и Киевской. Ограничения будут действовать с 13:00 субботы 11 апреля по 6:00 понедельника 13 апреля. В это время будут закрыты продуктовые магазины, АЗС будут заправлять только машины экстренной помощи.