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Кличко розказав, коли відновлять рух поїздів метро на шести станціях "синьої" гілки

Коли запрацюють закриті станції метро у Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Коли відновить рух метро на закритій ділянці

Вже влітку рух поїздів на шести станціях планують відновити, повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

Він зауважив, що роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком, і рух поїздів повинен бути відновлений вже влітку.

Під час ремонту на цій ділянці пасажирам, які змушені робити пересадку, повертають на транспортну картку кошти за проїзд у наземному транспорті, щоб уникнути додаткових витрат.

Кличко також спростував чутки про можливе закриття ще 22 станцій київського метро, назвавши це брехнею, яку розповсюджують з метою збурити громадян.

Він підкреслив, що це небезпечна тенденція, оскільки розповсюдження неправдивої інформації може впливати на безпеку людей.

Крім того, мер Києва зазначив, що мостові споруди потребують особливої уваги, і фахівці підприємства "Київавтошляхміст" ведуть постійний моніторинг їх технічного стану та виконують ремонтні роботи за необхідності. Ремонт мосту Метро заплановано розпочати найближчим часом, і він буде тривати протягом року, при цьому рух мостом повністю не буде перекриватися, а лише частково.

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КиївВіталий Кличко