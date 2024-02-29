Кличко розказав, коли відновлять рух поїздів метро на шести станціях "синьої" гілки

Коли відновить рух метро на закритій ділянці

Вже влітку рух поїздів на шести станціях планують відновити, повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

Він зауважив, що роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком, і рух поїздів повинен бути відновлений вже влітку.

Під час ремонту на цій ділянці пасажирам, які змушені робити пересадку, повертають на транспортну картку кошти за проїзд у наземному транспорті, щоб уникнути додаткових витрат.

Кличко також спростував чутки про можливе закриття ще 22 станцій київського метро, назвавши це брехнею, яку розповсюджують з метою збурити громадян.

Він підкреслив, що це небезпечна тенденція, оскільки розповсюдження неправдивої інформації може впливати на безпеку людей.

Крім того, мер Києва зазначив, що мостові споруди потребують особливої уваги, і фахівці підприємства "Київавтошляхміст" ведуть постійний моніторинг їх технічного стану та виконують ремонтні роботи за необхідності. Ремонт мосту Метро заплановано розпочати найближчим часом, і він буде тривати протягом року, при цьому рух мостом повністю не буде перекриватися, а лише частково.