Кличко рассказал, когда возобновят движение поездов метро на шести станциях "синей" ветки

Работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" идут по графику.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Уже летом движение поездов на шести станциях планируется возобновить, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".
Он отметил, что работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" идут по графику, и движение поездов должно быть возобновлено уже летом.
Во время ремонта на этом участке пассажирам, вынужденным производить пересадку, возвращают на транспортную карточку средства за проезд в наземном транспорте, чтобы избежать дополнительных расходов.
Кличко также опроверг слухи о возможном закрытии еще 22 станций киевского метро, назвав это ложью, которую распространяют с целью взбудоражить граждан.
Он подчеркнул, что это опасная тенденция, поскольку распространение ложной информации может влиять на безопасность людей.
Кроме того, мэр Киева отметил, что мостовые сооружения нуждаются в особом внимании, и специалисты предприятия "Киевавтодоргород" ведут постоянный мониторинг их технического состояния и выполняют ремонтные работы при необходимости. Ремонт моста Метро планируется начать в ближайшее время, и он будет продолжаться в течение года, при этом движение по мосту полностью не будет перекрываться, а лишь частично.
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