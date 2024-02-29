Кличко рассказал, когда возобновят движение поездов метро на шести станциях "синей" ветки

Когда возобновит движение метро на закрытом участке

Уже летом движение поездов на шести станциях планируется возобновить, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

Он отметил, что работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" идут по графику, и движение поездов должно быть возобновлено уже летом.

Во время ремонта на этом участке пассажирам, вынужденным производить пересадку, возвращают на транспортную карточку средства за проезд в наземном транспорте, чтобы избежать дополнительных расходов.

Кличко также опроверг слухи о возможном закрытии еще 22 станций киевского метро, назвав это ложью, которую распространяют с целью взбудоражить граждан.

Он подчеркнул, что это опасная тенденция, поскольку распространение ложной информации может влиять на безопасность людей.

Кроме того, мэр Киева отметил, что мостовые сооружения нуждаются в особом внимании, и специалисты предприятия "Киевавтодоргород" ведут постоянный мониторинг их технического состояния и выполняют ремонтные работы при необходимости. Ремонт моста Метро планируется начать в ближайшее время, и он будет продолжаться в течение года, при этом движение по мосту полностью не будет перекрываться, а лишь частично.