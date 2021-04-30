Кличко рассказал, когда в школах Киева закончится учебный год: вирус стал более агрессивным

"Учебный процесс в школах Киева не будут продлевать на лето. Ученики, как обычно, завершат учебный год в конце мая. Поскольку во время локдауна занятия проходили дистанционно, по утвержденной программе", - сообщил Кличко.

Также он добавил, что 5 мая в Киеве восстановят учебный процесс в школах, садах, учреждениях профессионально-технического образования, колледжах и высших учебных заведениях.

Все руководители учебных заведений столицы получили приказ об усиленной дезинфекции и регулярном проветривании помещений.

"Хочу отдельно обратиться к родителям. Будьте внимательны к здоровью своих детей. При первых симптомах заболевания - обращайтесь к семейному врачу. И объясняйте детям необходимость соблюдения простых, но таких важных правил. Потому что, как видим, вирус стал более агрессивным и к детям. Многие из них начали болеть в более тяжелой форме и с осложнениями", - подчеркнул мэр Киева.