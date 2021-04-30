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Кличко рассказал, когда в школах Киева закончится учебный год: вирус стал более агрессивным

Автор: Styler

Учебный процесс в школах Киева не будут продлевать на лето. Школы и садики столицы откроются с 5 мая.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Учебный процесс в школах Киева не будут продлевать на лето. Ученики, как обычно, завершат учебный год в конце мая. Поскольку во время локдауна занятия проходили дистанционно, по утвержденной программе", - сообщил Кличко.

Также он добавил, что 5 мая в Киеве восстановят учебный процесс в школах, садах, учреждениях профессионально-технического образования, колледжах и высших учебных заведениях.

Все руководители учебных заведений столицы получили приказ об усиленной дезинфекции и регулярном проветривании помещений.

"Хочу отдельно обратиться к родителям. Будьте внимательны к здоровью своих детей. При первых симптомах заболевания - обращайтесь к семейному врачу. И объясняйте детям необходимость соблюдения простых, но таких важных правил. Потому что, как видим, вирус стал более агрессивным и к детям. Многие из них начали болеть в более тяжелой форме и с осложнениями", - подчеркнул мэр Киева.

Напомним, с 1 мая Киев ослабляет карантин. В частности, в столице отменят спецпропуска в общественном транспорте, возобновят работу учреждения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.

Ранее мы писали, что в Украине из-за пандемии изменились условия зачисления в первые классы.

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