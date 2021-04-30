Кличко розповів, коли у школах Києва закінчиться навчальний рік: вірус став більш агресивним

"Навчальний процес у школах Києва не подовжуватимуть на літо. Учні, як і зазвичай, завершать навчальний рік наприкінці травня. Оскільки під час локдауну заняття відбувалися дистанційно, за затвердженою програмою", - повідомив Кличко.

Також він додав, що 5 травня в Києві відновлять навчальний процес у школах, садках, закладах професійно-технічної освіти, коледжах і вищих навчальних закладах.

Усі керівники навчальних закладів столиці отримали наказ щодо посиленої дезінфекції і регулярного провітрювання приміщень.

"Хочу окремо звернутися до батьків. Будьте уважними до здоров’я своїх дітей. За перших симптомів захворювання - звертайтеся до сімейного лікаря. І пояснюйте дітям необхідність дотримання простих, але таких важливих правил. Бо, як бачимо, вірус став більш агресивним і до дітей. Багато з них почали хворіти у більш тяжкій формі і з ускладненнями", - наголосив мер Києва.