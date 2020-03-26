Кличко раскрыл детали разговора с Зеленским о VIP-палатах в больницах

Виталий Кличко прокомментировал распоряжение о VIP-палаты для чиновников, у которых найдут коронавирус. Об этом мэр Киева заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кличко, такая практика была всегда и не только в Украине, но и во всем мире.

"Относительно информации, распространенной в СМИ и соцсетях о распоряжении готовить палаты для отдельных лиц в случае их заболевания коронавирусом. Что касается вип-палат якобы для депутатов и чиновников - такого нет. Я поднял информацию о распоряжении, которое вчера распространили. Оно было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны Минздрава и обращение на их основании Государственного управления делами при президенте. Документы с грифом "для служебного пользования". В них говорится о подготовленности учреждений здравоохранения к медико-санитарному обеспечения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана. Речь о том, что на случай заболевания первое лицо государства должно иметь определенные условия: отдельные палаты, чтобы рядом находилась государственная охрана", - заявил Кличко.

Мэр столицы добавил, что накануне разговаривал с Владимиром Зеленским и президент намерен отказаться от VIP-палат.

"Но я вчера разговаривал с Владимиром Зеленским и он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь", - подчеркнул он.

Заметим, что перед этим в эфире одного из телеканалов заместитель Кличко Николай Поворозник заявил, что VIP-палаты в столице готовят для людей, которые отбывают наказание в тюрьмах.

"Мы сообщим в правоохранительные органы, чтобы они разобрались, откуда взялся этот приказ. В том числе в СМИ. Ведь этот приказ для ограниченного круга лиц. И он направлен не на VIP-пациентов, а на пациентов, которые имеют государственную охрану. То есть на людей, которые сегодня отбывают наказание в тюрьмах или специальных изоляторах", - сказал Николай Поворозник.

Добавим, что на государственную охрану в Украине имеют право: президент, премьер-министр, генпрокурор, председатель Конституционного суда, министр иностранных дел и др. При этом президент персональным распоряжением выделяет госохрану и не включенным в определенный законом перечень лицам.

Но учитывая то, что Зеленский настроен отменить приказы о так называемые VIP-палаты в больницах, то, скорее всего, чиновники и политики будут вынуждены (в случае необходимости) лечиться в тех же условиях, что и "простые" граждане.