Кличко розкрив деталі розмови з Зеленським щодо VIP-палат в лікарнях

Віталій Кличко прокоментував розпорядження про VIP-палати для чиновників, у яких знайдуть коронавірус. Про це мер Києва заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кличка, така практика була завжди і не тільки в Україні, але і у всьому світі.

"Щодо інформації, поширеної в ЗМІ і соцмережах про розпорядження готувати палати для окремих осіб у разі їх захворювання коронавірусом. Що стосується віп-палат нібито для депутатів і чиновників - такого немає. Я підняв інформацію про розпорядження, яку вчора поширили. Воно було зроблено на виконання наказів Державної служби охорони МОЗ та звернення на їх підставі Державного управління справами при президенті. Документи з грифом "для службового користування". У них йдеться про підготовленість закладів охорони здоров'я для медико-санітарного забезпечення осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Мова про те, що на випадок захворювання перша особа держави повинна мати певні умови: окремі палати, щоб поруч знаходилася державна охорона", - заявив Кличко.

Мер столиці додав, що напередодні розмовляв з Володимиром Зеленським і президент має намір відмовитися від VIP-палат.

"Але я вчора розмовляв з Володимиром Зеленським і він готовий і налаштований скасувати накази, про які йде мова", - підкреслив він.

Зауважимо, що перед цим в ефірі одного з телеканалів заступник Кличка Микола Поворозник заявив, що VIP-палати у столиці готують для людей, які відбувають покарання у в'язницях.

"Ми повідомимо в правоохоронні органи, щоб вони розібралися, звідки взявся цей наказ. В тому числі в ЗМІ. Адже цей наказ для обмеженого кола осіб. І він спрямований не на VIP-пацієнтів, а на пацієнтів, які мають державну охорону. Тобто на людей, які сьогодні відбувають покарання у в'язницях чи спеціальних ізоляторах", - сказав Микола Поворозник.

Додамо, що на державну охорону в Україні мають право: президент, прем'єр-міністр, генпрокурор, голова Конституційного суду, міністр закордонних справ та ін. При цьому президент персональним розпорядженням виділяє держохорону і не включеним у визначений законом перелік особам.

Але враховуючи те, що Зеленський налаштований скасувати накази про так звані VIP-палати в лікарнях, то, швидше за все, чиновники і політики будуть змушені (в разі необхідності) лікуватися в тих же умовах, що і "прості" громадяни.