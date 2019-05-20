Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде: появилось видео

Виталий Кличко ехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Виталий Кличко приехал в Верховную Раду на велосипеде и повеселил сеть

На инаугурацию Владимира Зеленского мэр Киева Виталий Кличко добирался на велосипеде. Видео и фото того, как глава столицы ехал до парламента, где 20 мая проходило торжественное заседание Верховной Рады, появилось на страницах Кличко в социальных сетях.

По словам главы КГГА, на церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины он отправился сразу после утренней деловой встречи.

"Городом сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и потом на инаугурацию поехал на велосипеде", - написал мэр в Facebook.

Кличко ехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Также Кличко добавил, что "велосипед сегодня - самый удобный транспорт для передвижения по столице.

То, как мэр добирался до парламента, позабавило пользователей социальных сетей. Большинство киевлян в восторге от того, что Кличко пропагандирует здоровый образ жизни и призывает других пересесть с автомобилей на велосипеды.

Доехал на инаугурацию Велосипед сегодня - самый удобный транспорт! Опубликовано Виталием Кличко Воскресенье, 19 мая 2019 г.

Кличко ехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде (видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

"Кличко красава", - написал известный музыкант, лидер группы "ДахаБраха" Марко Галаневич.

"Правильно, показывает пример, как нужно по городу передвигатись, а не париться в машинах и стоять в пробках и дышать выхлопными газами", - прокомментировал Владимир Санкевич.

Правда, кое-кто упрекнул Кличко в том, что по тротуарам на велосипеде ездить нельзя.

Напомним, что во время торжественного заседания парламента президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.