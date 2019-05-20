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Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді: з'явилося відео

STYLERПерсони    20.05.2019 - 11:38
Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді: з'явилося відео
Віталій Кличко їхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Віталій Кличко приїхав до Верховної Ради на велосипеді і повеселив мережу

На інавгурацію Володимира Зеленського мер Києва Віталій Кличко добирався на велосипеді. Відео і фото того, як очільник столиці їхав до парламенту, де 20 травня проходило урочисте засідання Верховної Ради, з'явилося на сторінках Кличка у соціальних мережах.

За словами глави КМДА, на церемонію інаугурації новообраного президента України він відправився відразу після ранкової ділової зустрічі. 

"Містом сьогодні пересуватися складно. На першу зустріч зранку і потім на інавгурацію поїхав на велосипеді", - написав мер у Facebook.

 

Кличко їхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Також Кличко додав, що "велосипед сьогодні - найзручніший транспорт" для пересування по столиці. 

Те, як мер добирався до парламенту, повеселило користувачів соціальних мереж. Більшість киян у захваті від того, що Кличко пропагує здоровий образ життя і заохочує інших пересісти із автомобілів на велосипеди.

 

Доїхав на інавгурацію Велосипед сьогодні - найзручніший транспорт!

Опубліковано Віталієм Кличком Неділя, 19 травня 2019 р.

Кличко їхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді (відео: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

"Кличко красава", - написав відомий музикант, лідер гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич.

"Правильно, показує приклад, як потрібно по місту передвигатись, а не паритись в машинах і стояти в пробках і дихати вихлопними газами", - прокоментував Володимир Санкевич.

Щоправда, дехто дорікнув Кличку в тому, що по тротуарах на велосипеді їздити не можна.

Нагадаємо, що під час урочистого засідання парламенту президент України Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради

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