Кличко помогает легендарному боксеру вернутся на ринг: видео с тренировки

Владимир Кличко принимает участие в подготовке легендарного американского боксера Эвандера Холифилда к возвращению на ринг. На видео видно, как 57-летний экс-чемпион мира усердно тренируется.

В ролике также присутствует 44-летний украинский экс-боксер Владимир Кличко. Холифилд опубликовал видео своей подготовки в Instagram.

Владимир Кличко готовит Эвандера Холифилда к возращению на ринг (видео: instagram.com/evanderholyfield)

"Чемпионы приходят и уходят, но, чтобы быть легендарным, нужно иметь сердце", - написал Холифилд.

В своих интервью Холифилд заявил о том, что тренируется не из-за Майка Тайсона, который планирует провести выставочный бой с Роем Джонсом. При этом он не знает, будет ли вообще новый бой с Тайсоном, но отметил, что все зависит от обстоятельств.

Холифилд заявил, что начал активные тренировки еще до того, как начались разговоры о возможном бое с Тайсоном. Он подчеркнул, что пытается сохранить здоровье и хорошую форму.

Холифилд отметил, что у него на примете есть несколько потенциальных соперников, имена которых он не назвал.

Стоит отметить, что Холифилд начал профессиональную карьеру в полутяжелом весе еще в 1984 году. Свой последний бой он провел в 2011 году, когда ему было 48 лет. Тогда он нокаутировал в 11 раунде датского боксера Брайана Нильсена.

Напомним, стало известно, почему Гвоздик завершил карьеру боксера.

Ранее был назван единственный боксер, который может победить Усика.