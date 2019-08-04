Кличко покинул Украину: сеть взбудоражена отсутствием мэра

Мэр Киева был замечен в самолете, который вылетал из города
Сегодня, 4 августа, мэр Киева Виталий Кличко вылетел из столицы. Кличко был замечен на самолете, который вылетал из Украины примерно в 8 часов утра. Фото с мэром и бывшим чемпионом мира по боксу выложила журналистка Ирина Каспарова на своей странице в Facebook. Об этом сообщает Страна.
"С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска", - написала Каспарова.
Скриншот с Facebook
Судя по информации расписания рейсов киевских аэропортов, мэр Киева мог лететь в Анталию или Таллин.
Стоит отметить, что депутат Киевсовета Илья Сагайдак на своей странице в Facebook заявил, что Виталий Кличко ушел в отпуск. В подтверждение своих слов он выставил фото заявления мэра, в котором говорится, что он ушел в согласованный с президентом отпуск с 5 по 9 августа.
Заявление Кличко (фото: facebook.com/ilyasagaidak)
Пользователи сети прокомментировали отпуск Кличко.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что в Киеве обрушилась часть Пешеходного моста на Труханов остров, но Кличко заявил, что мост безопасен для пешеходов.
Ранее сообщалось о том, что офис президента подтвердил наличие нескольких кандидатур на главу КГГА.