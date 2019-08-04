Кличко покинув Україну: мережа розбурхана відсутністю мера

Сьогодні, 4 серпня, мер Києва Віталій Кличко вилетів зі столиці. Кличко був помічений на літаку, який вилітав з України приблизно о 8 годині ранку. Фото з мером і колишнім чемпіоном світу з боксу виклала журналістка Ірина Каспарова на своїй сторінці в Facebook. Про це повідомляє Страна.

"З чемпіоном світу на борту. Гарний початок відпустки", - написала Каспарова.

Скріншот з Facebook

Судячи з інформації розкладу рейсів київських аеропортів, мер Києва міг летіти в Анталію або Таллін.

Варто зазначити, що депутат Київради Ілля Сагайдак на своїй сторінці в Facebook заявив, що Віталій Кличко пішов у відпустку. На підтвердження своїх слів він виставив фото заяви мера, в якій говориться, що він пішов у погоджену з президентом відпустку з 5 по 9 серпня.

Заяву Кличка (фото: facebook.com/ilyasagaidak)

Користувачі мережі прокоментували відпустку Кличка.

А що поганого? Роботу в Києві налагодив! Кияни благають залишитися в кріслі мера! Мости як за часикам обрушуються, можна і відпочити. Лише б не вирушив у подорож через міст Золоті Ворота, той що Сан-Франциско;

А на кого покладаються обов'язки?

Він втомився, як і його мости;

Ні, ну ви кияни смішні, мости втомлюються, а мер не може.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в Києві обвалилася частина Пішохідного мосту на Труханів острів, але Кличко заявив, що міст безпечний для пішоходів.

Раніше повідомлялося про те, що офіс президента підтвердив наявність декількох кандидатур на голову КМДА.