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Кличко покинул Украину: сеть взбудоражена отсутствием мэра

STYLERЖизнь    04.08.2019 - 17:48
Кличко покинул Украину: сеть взбудоражена отсутствием мэра
Виталий Кличко покинул Украину (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Мэр Киева был замечен в самолете, который вылетал из города

Сегодня, 4 августа, мэр Киева Виталий Кличко вылетел из столицы. Кличко был замечен на самолете, который вылетал из Украины примерно в 8 часов утра. Фото с мэром и бывшим чемпионом мира по боксу выложила журналистка Ирина Каспарова на своей странице в Facebook. Об этом сообщает Страна.

"С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска", - написала Каспарова.

Кличко покинул Украину: сеть взбудоражена отсутствием мэра

Скриншот с Facebook

Судя по информации расписания рейсов киевских аэропортов, мэр Киева мог лететь в Анталию или Таллин.

Стоит отметить, что депутат Киевсовета Илья Сагайдак на своей странице в Facebook заявил, что Виталий Кличко ушел в отпуск. В подтверждение своих слов он выставил фото заявления мэра, в котором говорится, что он ушел в согласованный с президентом отпуск с 5 по 9 августа.

Кличко покинул Украину: сеть взбудоражена отсутствием мэра

Заявление Кличко (фото: facebook.com/ilyasagaidak)

Пользователи сети прокомментировали отпуск Кличко.

  • А что плохого? Работу в Киеве наладил! Киевляне умоляют остаться в кресле мэра! Мосты как по часикам обрушиваются, можно и отдохнуть. Лишь бы не отправился в путешествие через мост Золотые Ворота, тот что Сан-Франциско;
  • А на кого возлагаются его обязанности?
  • Он устал, как и его мосты;
  • Нет, ну вы киевляне смешные, мосты устают, а мэр не может.

Кличко покинул Украину: сеть взбудоражена отсутствием мэра

Кличко покинул Украину: сеть взбудоражена отсутствием мэра

Кличко покинул Украину: сеть взбудоражена отсутствием мэра

Кличко покинул Украину: сеть взбудоражена отсутствием мэра

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Киеве обрушилась часть Пешеходного моста на Труханов остров, но Кличко заявил, что мост безопасен для пешеходов.

Ранее сообщалось о том, что офис президента подтвердил наличие нескольких кандидатур на главу КГГА.

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