Кличко покинув Україну: мережа розбурхана відсутністю мера

Мер Києва був помічений в літаку, який вилітав з міста
Сьогодні, 4 серпня, мер Києва Віталій Кличко вилетів зі столиці. Кличко був помічений на літаку, який вилітав з України приблизно о 8 годині ранку. Фото з мером і колишнім чемпіоном світу з боксу виклала журналістка Ірина Каспарова на своїй сторінці в Facebook. Про це повідомляє Страна.
"З чемпіоном світу на борту. Гарний початок відпустки", - написала Каспарова.
Скріншот з Facebook
Судячи з інформації розкладу рейсів київських аеропортів, мер Києва міг летіти в Анталію або Таллін.
Варто зазначити, що депутат Київради Ілля Сагайдак на своїй сторінці в Facebook заявив, що Віталій Кличко пішов у відпустку. На підтвердження своїх слів він виставив фото заяви мера, в якій говориться, що він пішов у погоджену з президентом відпустку з 5 по 9 серпня.
Заяву Кличка (фото: facebook.com/ilyasagaidak)
Користувачі мережі прокоментували відпустку Кличка.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що в Києві обвалилася частина Пішохідного мосту на Труханів острів, але Кличко заявив, що міст безпечний для пішоходів.
Раніше повідомлялося про те, що офіс президента підтвердив наявність декількох кандидатур на голову КМДА.