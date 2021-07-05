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Кличко намекнул на возможное возобновление карьеры боксера: "наблюдайте за нами"

Новина українською →
Понедельник 05 июля 2021 15:22
Кличко намекнул на возможное возобновление карьеры боксера: "наблюдайте за нами" Фото: Владимир Кличко (instagram.com/klitschko)
Автор: Styler

Владимир Кличко внезапно намекнул на возможное возобновление карьеры боксера.

По крайней мере, такой вывод напрашивается после сообщения экс-чемпиона мира в тяжелом весе, которое он опубликовал в своем Instagram.

Так, комментируя поражение сборной Украины в 1/4 финала Евро 2020 от англичан, Кличко в том числе обратился к своим поклонникам.

"Поздравляем Англию с отлично сыгранным матчей. Встреча пошла не в том направлении, в котором я хотел, однако это спорт. Я проигрывал в своем спорте, как вы все знаете, особенно английские болельщики. Дело не в поражении, а в том, чтобы отдать все и вернуться еще более сильным. Мы все любим возвращение, не так ли?!" - написал Кличко.

Он добавил, что очень гордится сборной Украины.

"Нам нужно высоко держать голову, так как мы далеко прошли в этом турнире, показывая, что мы можем бороться. Не сомневаюсь, мы можем пойти еще дальше. Наблюдайте за нами. Продолжайте болеть, и однажды, возможно, я даже снова услышу, как вы скандируете мое имя", - резюмировал Владимир.

Отметим, что это уже не первые слухи о возвращении украинца на ринг. Так, в апреле он заинтриговал поклонников красноречивым фото.

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