Клещи быстро покинут ваш огород, если вы посадите эти растения

Клещи - опасные насекомые и заметить их в листве практически невозможно. Самые активные периоды для клещей - с конца апреля до середины июля. И в последние годы на этих насекомых жалуются почти весь теплый сезон. А все потому что клещи любят влагу.

Они могут покусать домашних животных, скот и человека. И заметить этот укус можно не сразу, а только через несколько дней. Самая большая опасность клещей в том, что они являются переносчиками различных заболеваний.

Чтобы прогнать опасных клещей с вашего огорода достаточно посадить растения, которые им не нравятся.

Фасоль

Это растение отлично справляется с защитой участка от разных насекомых. Лимская фасоль отлично отпугивает комаров, мошек и клещей.

Полынь

Удивительно полезное растение, которое имеет острый запах. Полынь отпугивает не только клещей, но и большинство огородных вредителей. А еще рядом с полынью никогда не будет блох. Лучше всего она растет в тени и на солнечных грядках.

Гвоздика

Запах гвоздики способен отпугнуть клещей от вашего участка надолго - они его не переносят. А еще гвоздика спасет ваши растения от многих других вредителей.

Герань

Это растение защитит надежно от клещей, комаров и мошек. Неприхотливый цветок приживется на любом участке, а пользу принесет огромную.

Бархатцы

У этих цветочков очень стойкий и приятный аромат, но вот клещам и многим другим насекомым он настолько не нравится, что уже через 5 минут они сбегут с вашего участка.