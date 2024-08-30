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Klavdia Petrivna нарешті зняла маску та капелюх: який вигляд має інкогніто-співачка (відео)

Klavdia Petrivna (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)
Автор: Іванна Пашкевич

Найзагадковіша співачка України Klavdia Petrivna, 30 серпня, під час першого сольного концерту у Палаці Спорту показалася без маски на обличчі та капелюха на голові.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на МУЗВАР.

Klavdia Petrivna зняла маску та капелюх

Артистка постала перед глядачами в білому костюмі з розпущеним волоссям, завершивши образ окулярами з декоративними елементами.

І хоч і особисто Klavdia Petrivna не називала на концерті своє справжнє ім’я, стало очевидно те, що за маскою увесь цей час ховалася молода львів’янка Соломія Опришко.

Зазначимо, раніше фани припускали, що виконавиця вперше розкриє свою особистість не під час свого сольного концерті у столичному Палаці Спорту, а 1 вересня, коли на київській сцені Origin Stage відбудуться ексклюзивні зйомки пілотного епізоду YouTube-проєкту ORIGIN SHOW.

На сайті продажу квитків зазначено, що це "подія для тих, хто любить відкривати нове раніше за інших".

Ймовірно, саме цього дня інкогніто-співачка розповість трохи більше про себе, і врешті розсекретить своє справжнє ім’я.

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