Класика повертається. Як запустити "Сапера" та інші старі ігри на Windows 11

Зробити це нескладно: завантажувач, створений сайтом Winaero (давно відомим своїми інструментами для налаштування системи), дає змогу легко запустити класичні ігри на комп'ютерах з Windows 8, 10 або 11.

Ігри трохи адаптовані для відображення на екранах з високою роздільною здатністю, але в іншому вони повністю повторюють оригінали. У комплект входять: Шахи, FreeCell, Черви, Маджонг, Сапер, Purble Place, Солітер і Павук.

Просто скачайте і запустіть програму встановлення - ви зможете вибрати, які ігри встановити.

Програма встановлення, створений сайтом Winaero (фото: Lifehacker)

Після встановлення ігри можна знайти в меню "Пуск": або через пошук за назвою, або у вкладці "Усі додатки", прокрутивши до нової папки Games.

Ігри виглядають і відчуваються точно так само, як ви їх пам'ятаєте - з тим самим візуальним стилем Windows 7. Жодної реклами, жодних пропозицій спробувати інші ігри, жодних онлайн-таблиць лідерів - тільки прості ігри, щоб дати мозку відпочити між справами.

Простіше кажучи: це найкращі версії цих ігор, коли-небудь випущені Microsoft.

Є один нюанс: після великих оновлень Windows ігри можуть перестати працювати. У такому разі потрібно просто знову запустити програму встановлення - за словами розробників, це вирішує проблему, і ігри швидко повертаються до ладу.

Ви зможете знайти всі вибрані вами ігри в меню "Пуск" (фото: Lifehacker)