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Класичний рецепт паски від Клопотенка: вийде з першого разу! (відео)

Як спекти паску на Великдень 2023 (фото: pixabay.com)
Автор: Юлія Гаюк

У 2023 році Великдень припадає на 16 квітня. Це означає, що до свята залишається менше ніж місяць. Тому зараз саме час готуватися до випікання головної окраси столу - пасок. В її рецепті є багато нюансів, проте розібратися з ними зможе навіть початківець.

Рецептом класичної паски ділився Євген Клопотенко на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти

Для приготування вам знадобиться:

Починаємо готувати

Починаємо з приготування опари. Нагрійте в сотейнику молоко та покришіть у нього дріжджі. Добре перемішайте до їх розчинення. Додайте цукор і ще раз перемішайте, щоб цукор теж розчинився. Накрийте рушником або харчовою плівкою та залиште в теплому місці на 20 хвилин.

Опара збільшиться у два рази, а потім додайте в неї одне яйце та один жовток. Всипте цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Додайте м'яке масло (воно повинне бути кімнатної температури) та сметану.

Добре перемішайте все вінчиком до об'єднання. За бажанням натріть цедру апельсина на дрібній тертці та додайте до суміші з опарою. 

Додайте борошно та перемішайте тісто лопаткою до однорідності. За бажанням додайте до великодньої випічки міцний алкоголь.

Вимісіть м'яке тісто приблизно протягом 10 хвилин. Тісто не повинно липнути до рук. Сформуйте з нього кулю та викладіть у велику глибоку миску, змащену соняшниковою олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину для підйому.

Тісто повинне збільшитися в об'ємі у 2-3 рази. Обімніть тісто та знову сформуйте кулю. Ще раз залиште для підйому на 40 хвилин, щоб отримати повітряну та легку паску. Вмісіть у нього родзинки.

Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів у режимі конвекції. Наповніть паперові або металеві форми тістом, але лише на 2/3 об'єму. Залиште форми в теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми.

Випікайте паски в духовці протягом 20-35 хвилин. Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою.

Готові паски повністю остудіть і прикрасьте улюбленою глазур'ю. Прикрашайте паску, як вам до вподоби та насолоджуйтеся смачною випічкою.

Раніше ми розповідали, коли святкувати Великдень за православним і католицьким календарем.

Читайте також інші дати перехідних свят у 2023 році в Україні.

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