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Кладбище автобусов: в Киеве показали впечатляющие кадры заброшенного автопарка

Автор: Роман Мирончук

В Киеве есть заброшенный автопарк №7 "Киевпастранса", где стоят сотни списанных непригодных автобусов. Он находится на Дарнице на улице Бориспольская, 15.

Впечатляющее видео с высоты опубликована на YouTube-канале Сергея Мухлынина.

Автобусный парк №7 с вантовым кровельным покрытием является образцом индустриальной архитектуры. CNN назвал его "самым поразительным примером советского модернизма".

Заброшенный автобусный парк в Киеве (скриншот с видео)

"Киевпастранс" использовал депо для хранения более 900 единиц непригодного к эксплуатации общественного транспорта. С годами здание пришло в упадок. Государственная архитектурно-строительная инспекция назвала автопарк аварийным и в 2015 году он закрылся.

Заброшенный автобусный парк в Киеве (скриншот с видео)

На видео видно автобусы, которые плотно стоят друг к другу. Там есть, как и совсем старая ржавая техника, так и современная, которая вышла из строя. Среди автобусов также можно заметить несколько троллейбусов и легковых авто.

Гараж, который является аварийным, также используется как склад старого транспорта Киева.

Заброшенный автобусный парк в Киеве

Напомним, на дне Черного моря обнаружили кладбище кораблей, которым более 2500 лет.

Ранее в сети показали кладбище заброшенных самолетов и вертолетов, которое находится под Запорожьем.

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Киев