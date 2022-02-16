Кладбище автобусов: в Киеве показали впечатляющие кадры заброшенного автопарка

Автобусный парк №7 с вантовым кровельным покрытием является образцом индустриальной архитектуры. CNN назвал его "самым поразительным примером советского модернизма".

Заброшенный автобусный парк в Киеве (скриншот с видео)

"Киевпастранс" использовал депо для хранения более 900 единиц непригодного к эксплуатации общественного транспорта. С годами здание пришло в упадок. Государственная архитектурно-строительная инспекция назвала автопарк аварийным и в 2015 году он закрылся.

Заброшенный автобусный парк в Киеве (скриншот с видео)

На видео видно автобусы, которые плотно стоят друг к другу. Там есть, как и совсем старая ржавая техника, так и современная, которая вышла из строя. Среди автобусов также можно заметить несколько троллейбусов и легковых авто.

Гараж, который является аварийным, также используется как склад старого транспорта Киева.

Заброшенный автобусный парк в Киеве