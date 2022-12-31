У київському метро під час обстрілів для дітей влаштували новорічне свято (фото)
Російські військові сьогодні, 31 грудня, завдали чергового масового ракетного удару по Києві. У цей момент батьки з дітьми ховались від обстрілів в одному з київських метро. Щоб якось відволікти дітей, для них влаштували справжнє свято.
Фото з'явились у столичних Telegram-каналах.
Зокрема, чоловік у костюмі Діда Мороза роздавав символічні подарунки дітям, а вони розповідали йому новорічні вірші.
На фото видно, що у метро було багато дітей та дорослих, які ховались від ракетних обстрілів окупантів.
"А тим часом - атмосфера в метро Києва. Дітям влаштовують свято, навіть попри обстріл ворогом нашої рідної України", - йдеться у повідомленні.
У Києві в метро під час обстрілів дітям влаштували свято (t.me/kyiv_polit)
Додамо, що станом на 16:00 31 грудня кількість постраждалих внаслідок ракетних обстрілів росіян по столиці зросла до 20 осіб, 14 із них госпіталізували.
Також різних ступнів пошкоджень зазнали навчальні заклади. Дві школи - у Солом‘янському районі столиці, одна - в Печерському. Та один дитсадок в Солом’янському районі. На щастя, постраждалих на цих об’єктах немає.
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