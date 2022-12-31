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У київському метро під час обстрілів для дітей влаштували новорічне свято (фото)

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Київ, Субота 31 грудня 2022 16:51
У київському метро під час обстрілів для дітей влаштували новорічне свято (фото) Під час обстрілів у Києві для дітей влаштували свято (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові сьогодні, 31 грудня, завдали чергового масового ракетного удару по Києві. У цей момент батьки з дітьми ховались від обстрілів в одному з київських метро. Щоб якось відволікти дітей, для них влаштували справжнє свято.

Фото з'явились у столичних Telegram-каналах.

Зокрема, чоловік у костюмі Діда Мороза роздавав символічні подарунки дітям, а вони розповідали йому новорічні вірші.

На фото видно, що у метро було багато дітей та дорослих, які ховались від ракетних обстрілів окупантів.

"А тим часом - атмосфера в метро Києва. Дітям влаштовують свято, навіть попри обстріл ворогом нашої рідної України", - йдеться у повідомленні.

У київському метро під час обстрілів для дітей влаштували новорічне свято (фото)У київському метро під час обстрілів для дітей влаштували новорічне свято (фото)У київському метро під час обстрілів для дітей влаштували новорічне свято (фото)У київському метро під час обстрілів для дітей влаштували новорічне свято (фото)У київському метро під час обстрілів для дітей влаштували новорічне свято (фото)У Києві в метро під час обстрілів дітям влаштували свято (t.me/kyiv_polit)

Додамо, що станом на 16:00 31 грудня кількість постраждалих внаслідок ракетних обстрілів росіян по столиці зросла до 20 осіб, 14 із них госпіталізували.

Також різних ступнів пошкоджень зазнали навчальні заклади. Дві школи - у Солом‘янському районі столиці, одна - в Печерському. Та один дитсадок в Солом’янському районі. На щастя, постраждалих на цих об’єктах немає.

Раніше ми повідомляли, що над Києвом знищено сім ворожих повітряних цілей.

Також ми писали, коли в Україні закінчується воєнний стан.

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