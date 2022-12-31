В киевском метро во время обстрелов для детей устроили новогодний праздник (фото)
Российские военные сегодня, 31 декабря, нанесли очередной массовый ракетный удар по Киеву. В этот момент родители с детьми скрывались от обстрелов в одном из киевских метро. Чтобы отвлечь детей, для них устроили настоящий праздник.
Фото появились в столичных Telegram-каналах.
В частности, мужчина в костюме Деда Мороза раздавал символические подарки детям, а они рассказывали ему новогодние стихи.
На фото видно, что в метро было много детей и взрослых, которые скрывались от ракетных обстрелов оккупантов.
"А между тем - атмосфера в метро Киева. Детям устраивают праздник, даже несмотря на обстрел врагом нашей родной Украины", - говорится в сообщении.
В Киеве во время обстрелов детям устроили праздник (t.me/kyiv_polit)
Добавим, что по состоянию на 16:00 31 декабря количество пострадавших в результате ракетных обстрелов россиян по столице возросло до 20 человек, 14 из них были госпитализированы.
Также различные ступни повреждений получили учебные заведения. Две школы - в Соломенском районе столицы, одна - в Печерском. И один детсад в Соломенском районе. К счастью, пострадавших на этих объектах нет.
Ранее мы сообщали, что над Киевом уничтожены семь вражеских воздушных целей.
Также мы писали, когда в Украине заканчивается военное положение.