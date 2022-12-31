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В киевском метро во время обстрелов для детей устроили новогодний праздник (фото)

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Киев, Суббота 31 декабря 2022 16:51
В киевском метро во время обстрелов для детей устроили новогодний праздник (фото) Во время обстрелов в Киеве для детей устроили праздник (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные сегодня, 31 декабря, нанесли очередной массовый ракетный удар по Киеву. В этот момент родители с детьми скрывались от обстрелов в одном из киевских метро. Чтобы отвлечь детей, для них устроили настоящий праздник.

Фото появились в столичных Telegram-каналах.

В частности, мужчина в костюме Деда Мороза раздавал символические подарки детям, а они рассказывали ему новогодние стихи.

На фото видно, что в метро было много детей и взрослых, которые скрывались от ракетных обстрелов оккупантов.

"А между тем - атмосфера в метро Киева. Детям устраивают праздник, даже несмотря на обстрел врагом нашей родной Украины", - говорится в сообщении.

В киевском метро во время обстрелов для детей устроили новогодний праздник (фото)В киевском метро во время обстрелов для детей устроили новогодний праздник (фото)В киевском метро во время обстрелов для детей устроили новогодний праздник (фото)В киевском метро во время обстрелов для детей устроили новогодний праздник (фото)В киевском метро во время обстрелов для детей устроили новогодний праздник (фото)В Киеве во время обстрелов детям устроили праздник (t.me/kyiv_polit)

Добавим, что по состоянию на 16:00 31 декабря количество пострадавших в результате ракетных обстрелов россиян по столице возросло до 20 человек, 14 из них были госпитализированы.

Также различные ступни повреждений получили учебные заведения. Две школы - в Соломенском районе столицы, одна - в Печерском. И один детсад в Соломенском районе. К счастью, пострадавших на этих объектах нет.

Ранее мы сообщали, что над Киевом уничтожены семь вражеских воздушных целей.

Также мы писали, когда в Украине заканчивается военное положение.

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Киев метро діти