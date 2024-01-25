У Київській області встановили нові камери фіксації порушень, але водії обурені: у чому причина

Камери фіксації сліплять водіїв

На відео, яке зняли місцеві мешканці, показано яскраве мерехтіння. Це і є робочий стан камери. Водії скаржаться, що камери заважають руху автомобіля та збивають кермувальника.

"Дуже сліплять водіїв, особливо в дощову погоду, коли краплі додатково відбивають світло", - пишуть місцеві мешканці.

У мережі також з'являлися відео мерехтіння камер прямо перед пішохідним переходом. Яскраве світло засліплює водія.

Реакція місцевої влади

Депутат Романівського округу Антон Головенко зазначив, що камери встановленні за програмою безпечне місто.

"Камери дорогі, для запобігання злочинам в громаді та Київській області взагалі. Встановлена певна сітка цих камер. Спалах не заберуть. Прохання ставитися з розумінням і враховувати це так само як ми, водії, враховуємо всі інші фактори на дорозі. Це для безпеки мешканців нашої громади", - написав Антон Головенко.

Він також додав, що нові камери можуть розпізнавати обличчя та номерні знаки автомобіля.

Скриншот

В Україні встановили ще 50 камер

З 1 січня додаткові камери автофіксації запрацювали на таких напрямках:

Бориспіль

вул. Броварська, 1-А, напрямок приладу вул. Глібова

вул. Київський шлях, 2-Б, напрямок напряму приладу вул. Чуматько

Кривий Ріг

просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14, напрямок приладу вул. Виноградна

просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпаки), напрямок приладу вул. Співдружності

Миколаїв

просп. Героїв України, 9-Т, напрямок приладу пров. Парковий

просп. Героїв України, 55, напрямок приладу пров. Київський

вул. Велика Морська, 13, напрямок приладу Одеське шосе

просп. Центральний, 96, напрямок напряму приладу вул. Садова

просп. Богоявленський, 42-А, напрямок приладу вул. Прибузька

просп. Богоявленський, 55/2, напрямок приладу вул. Виноградне

Крім того, у Миколаєві відновлюють роботу комплексів:

просп. Героїв України, 9-Т, напрямок приладу вул. Пушкінська

просп. Героїв України, 20, напрямок приладу Київське шосе

просп. Центральний, 160, напрямок приладу Херсонське шосе

просп. Богоявленський, 125, напрямок приладу вул. Староміцність

просп. Богоявленський, 140, напрямок приладу вул. 295-ї Стрілецької Дивізії

Миколаївська область

на 294 км+260 автодороги М-05, напрямок напрямку приладу с. Мазурне

Полтава

вул. Європейська, 108, напрямок приладу вул. Раїси Кириченка

вул. Решетилівська, 32, напрямок приладу за напрямом вул. Героїв-пожежників (відновлює роботу)

Полтавська область

на 30 км+459 автодороги М-22, напрямок напрямку приладу м. Полтава

Чернігів

вул. Івана Мазепи, 58, напрямок приладу вул. Музична

вул. Івана Мазепи, 55, напрямок приладу просп. Перемоги

просп. Миру, 192, напрямок приладу вул. Рятувальників

вул. Жабинського, 2-Б (навпаки), напрямок приладу вул. Староділовський

вул. Козацька, 22 (навпаки), напрямок приладу вул. Інструментальний

Чернігівська область

на 113 км+864 автодороги М-01, напрямок напрямку приладу м. Київ

Вінницька область

на 417 км+815 автодороги М-30, напрямок приладу с. Чаульське

на 294 км+567 автодороги М-21, напрямок приладу м. Житомир (відновлює роботу)

на 294 км+619 автодороги М-21, напрямок приладу м. Вінниця (відновлює роботу)

Волинська область

на 97 км+990 автодороги Н-22, напрямок приладу вул. Листя

Житомирська область

на 190 км+150 автодороги М-21, напрямок приладу м. Бердичів

на 247 км+134 автодороги М-06, напрямок приладу м. Київ

Закарпатська область

на 226 км+887 автодороги Н-13, напрямок приладу м. Ужгород

Івано-Франківська область

на 322 км+566 автодороги Н-09, напрямок приладу вул. Богдана Хмельницького

на 120 км+854 автодороги Н-10, напрямок приладу м. Івано-Франківськ

на 124 км+050 автодороги Н-10, напрямок приладу с. Отінія

на 66 км+610 автодороги Н-10, напрямок приладу с. Піло

Київ

просп. Броварський/ст. м. Лівобережна, напрямок приладу ст. м. Лівобережна (відновлює роботу)

Київська область

на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок приладу м. Київ

на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок приладу м. Чернігів

на 35 км+352 автодороги М-05, напрямок приладу с. Велика Солтанівка (відновлює роботу)

на 28 км+450 автодороги М-05, напрямок приладу с. Віта-Поштова (відновлює роботу)

на 46 км+050 автодороги М-06, напрямок приладу с. Калинівка (відновлює роботу)

Львів

вул. Стрийська, 35, напрямок приладу вул. Івана Чмоли (відновлює роботу)

Львівська область:

на 66 км+283 автодороги М-09, напрямок приладу с. Ясинівка (відновлює роботу)

на 447 км+803 автодороги М-06, напрямок приладу м. Броди (відновлює роботу)

на 3 км+064 автодороги Н-17, напрямок приладу м. Луцьк (відновлює роботу)

на 4 км+898 автодороги Н-17, напрямок приладу м. Луцьк (відновлює роботу)

Одеська область