У Київській області шершні до смерті покусали чоловіка: деталі трагедії
У селі Антонів Київської області чоловік загинув після нападу на нього зграї шершнів. Все через те, що селянин пішов до берега місцевої річки, щоб зрізати дерево.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост поліції Київської області у Telegram.
Що відомо
Так, 2 жовтня житель села Антонів пішов до берега місцевої річки зрізати дерево. Після цього з дерева вилетіли шершні, які й покусали чоловіка.
В результаті 55-річний чоловік помер на місці.
Правоохоронці радять у випадку виявлення кубел з небезпечними комахами, які можуть загрожувати життю чи здоров'ю громадян, телефонувати рятувальникам за номерами спецліній "101" або "112" для їх знешкодження.
У Київській області помер чоловік через укус шершнів (фото: t.me/policekyivregion)
Чим небезпечні укуси шершнів
Для людини укус шершня не є небезпечним, хоч і неприємний. Однак в деяких випадках така травма може привести до задухи, набряку органів дихання, анафілактичного шоку і смерті.
Небезпечним укус є в наступних випадках:
- якщо у людини є алергія на укуси комах або астма
- якщо комаха вжалила в шию, грудну клітку або обличчя - можливий набряк органів дихання і задуха
- якщо вжалило відразу кілька шершнів
Симптоми при укусі шершня можуть бути різними по тяжкості. До легких симптомів відносяться наступні:
- набряк і почервоніння в місці укусу
- сильний біль, який триває кілька днів
- свербіж
У важких випадках симптоми можуть бути наступними:
- утруднення дихання
- запаморочення
- потемніння в очах
- нудота і блювота
- судома
- непритомність
- тахікардія
- кропивниця
- анафілактичний шок
Раніше ми повідомляли, що на Буковині після укусів шершнів померла жінка.
Також ми писали, що гігантські небезпечні шершні заполонили Британію.