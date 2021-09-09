На Буковине после укусов шершней умерла женщина: что делать при нападении насекомых

На Буковине шершни покусали пенсионерку, и после нападения насекомых пострадавшая скончалась. Прибывшие на место происшествия медики только констатировали смерть 65-летней женщины.

Трагический случай произошел в одном из сел бывшего Сторожинецкого района под Черновцами.

По словам очевидцев, шершни укусили женщину вчера, 8 сентября.

После этого местные жители обратились за медицинской помощью для пострадавшей, но, к сожалению, пенсионерка умерла до приезда "скорой".

Для кого особо опасны укусы шершней

Обычно укусы шершней, ос, пчел и других насекомых безопасны для здоровых, но у людей с аллергической реакцией или индивидуальной чувствительностью организма к этому яду они могут вызвать опасные последствия - в том числе спровоцировать гибель.

Так, по статистике, повышенная чувствительность к осиному и пчелиному яду встречается у одного из 250 человек. При этом летальных случаев от их укусов в 3 раза больше, чем от укусов змей.

Опаснее всего, когда шершни кусают в область шеи и лица, в ротовую полость. В таких случаях медики настоятельно рекомендуют вызвать "скорую" - ведь без квалифицированной помощи укус шершня может закончиться анафилактическим шоком и смертью.

Что делать при укусах шершней