На Буковине после укусов шершней умерла женщина: что делать при нападении насекомых
На Буковине шершни покусали пенсионерку, и после нападения насекомых пострадавшая скончалась. Прибывшие на место происшествия медики только констатировали смерть 65-летней женщины.
Об этом 9 сентября передает издание "Буковинская правда".
Трагический случай произошел в одном из сел бывшего Сторожинецкого района под Черновцами.
По словам очевидцев, шершни укусили женщину вчера, 8 сентября.
После этого местные жители обратились за медицинской помощью для пострадавшей, но, к сожалению, пенсионерка умерла до приезда "скорой".
Для кого особо опасны укусы шершней
Обычно укусы шершней, ос, пчел и других насекомых безопасны для здоровых, но у людей с аллергической реакцией или индивидуальной чувствительностью организма к этому яду они могут вызвать опасные последствия - в том числе спровоцировать гибель.
Так, по статистике, повышенная чувствительность к осиному и пчелиному яду встречается у одного из 250 человек. При этом летальных случаев от их укусов в 3 раза больше, чем от укусов змей.
Опаснее всего, когда шершни кусают в область шеи и лица, в ротовую полость. В таких случаях медики настоятельно рекомендуют вызвать "скорую" - ведь без квалифицированной помощи укус шершня может закончиться анафилактическим шоком и смертью.
Что делать при укусах шершней
- быстро высосать из ранки максимально возможное количество яда;
- промыть и обработать рану спиртом;
- приложить к месту укуса что-то холодное – это задержит всасывание яда;
- выпить любое антигистаминное средство;
- в случае аллергии вызвать "скорую".
Напомним, ранее в августе в Днепре рой шершней атаковал молодую девушку, искусав лицо и голову.
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