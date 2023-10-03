В Киевской области шершни до смерти покусали мужчину: детали трагедии
В селе Антонов Киевской области мужчина погиб после нападения на него стаи шершней. Все потому, что крестьянин пошел к берегу местной реки, чтобы срезать дерево.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост полиции Киевской области в Telegram.
Что известно
Так, 2 октября житель села Антонов пошел к берегу местной реки срезать дерево. После этого из дерева вылетели шершни, которые и покусали мужчину.
В результате 55-летний мужчина скончался на месте.
Правоохранители советуют в случае обнаружения гнезда с опасными насекомыми, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, звонить спасателям по номерам спецлиний "101" или "112" для их обезвреживания.
В Киевской области умер мужчина из-за укуса шершней (фото: t.me/policekyivregion)
Чем опасны укусы шершней
Для человека укус шершня не опасен, хотя и неприятен. Однако в некоторых случаях такая травма может привести к удушью, отеку органов дыхания, анафилактическому шоку и смерти.
Опасный укус является в следующих случаях:
- если у человека есть аллергия на укусы насекомых или астма
- если насекомое ужалило в шею, грудную клетку или лицо - возможен отек органов дыхания и удушья
- если ужалило сразу несколько шершней
Симптомы при укусе шершня могут быть разными по тяжести. К легким симптомам относятся:
- отек и покраснение в месте укуса
- сильная боль, которая длится несколько дней
- зуд
В тяжелых случаях симптомы могут быть следующими:
- затруднение дыхания
- головокружение
- потемнение в глазах
- тошнота и рвота
- судорога
- обморок
- тахикардия
- крапивница
- анафилактический шок
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