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Гігантські небезпечні шершні заполонили Британію: у комах виявилася пристрасть до алкоголю

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Великобританія, Четвер 06 липня 2023 22:31
Гігантські небезпечні шершні заполонили Британію: у комах виявилася пристрасть до алкоголю У Британії з'явилися гігантські шершні-алкоголіки (Колаж Styler)
Автор: Styler

У Великій Британії зростає кількість небезпечних азійських шершнів величезних розмірів. І ці комахи явно звикли до алкоголю. За словами експертів, шершні можуть атакувати місцеві паби та їхніх відвідувачів.

Про це йдеться у матеріалі Daily Star.

За словами експерта з азіатських шершнів Френсіса Рассела, кількість цих комах у Великій Британії зросла втричі в порівнянні з минулими роками. Крім того, за спостереженнями експерта, існує додаткова небезпека - у шершнів з'явився явний потяг до алкоголю.

"У нас є фотографії цих шершнів на пивних келихах, на келихах з шампанським. Вони прилітають на літні вечірки, барбекю, до садів та пабів. Саме з таких місць ми зараз найчастіше отримуємо повідомлення про навалу гігантських азіатських шершнів. І завдяки цим повідомленням ми починаємо відслідковувати їх та з'ясовувати, де знаходяться їхні гнізда", - розповів Рассел.

За його словами, комах приваблюють найбільше шампанське, біле вино та пиво. Експерт закликає людей повідомляти про виявлення комах та виявляти максимальну обережність, оскільки ці шершні особливо небезпечні.

Гігантські небезпечні шершні заполонили Британію: у комах виявилася пристрасть до алкоголю

Фото: Гігантські небезпечні шершні у Британії пристрастилися до алкоголю

"Це дуже агресивні комахи. Вони знищують місцевих комах, тому різноманіття перебуває під загрозою. Медоносні метелики, джмелі, оси - всі вони будуть знищені цими шершнями", - наголошує фахівець.

Також він попередив, що комахи дуже агресивні й можуть напасти на будь-кого, хто потурбує їхнє гніздо.

"Цього року вони просто збожеволіли", - підкреслив Рассел.

Він додав, що в попередні роки він міг виявити щонайменше 10 королев шершнів, а цього року до кінця червня він нарахував уже 32 такі особини.

Азіатські шершні становлять небезпеку як для популяції комах, так й для людини. Укус такого шершня дуже болісний, він може викликати анафілактичний шок і призвести до смерті. З особливостей - шершні можуть жалити не один раз, а декілька разів, й намагаються переслідувати свою жертву на відстані до 10-15 метрів.

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