Гігантські небезпечні шершні заполонили Британію: у комах виявилася пристрасть до алкоголю

У Великій Британії зростає кількість небезпечних азійських шершнів величезних розмірів. І ці комахи явно звикли до алкоголю. За словами експертів, шершні можуть атакувати місцеві паби та їхніх відвідувачів.

За словами експерта з азіатських шершнів Френсіса Рассела, кількість цих комах у Великій Британії зросла втричі в порівнянні з минулими роками. Крім того, за спостереженнями експерта, існує додаткова небезпека - у шершнів з'явився явний потяг до алкоголю.

"У нас є фотографії цих шершнів на пивних келихах, на келихах з шампанським. Вони прилітають на літні вечірки, барбекю, до садів та пабів. Саме з таких місць ми зараз найчастіше отримуємо повідомлення про навалу гігантських азіатських шершнів. І завдяки цим повідомленням ми починаємо відслідковувати їх та з'ясовувати, де знаходяться їхні гнізда", - розповів Рассел.

За його словами, комах приваблюють найбільше шампанське, біле вино та пиво. Експерт закликає людей повідомляти про виявлення комах та виявляти максимальну обережність, оскільки ці шершні особливо небезпечні.

Фото: Гігантські небезпечні шершні у Британії пристрастилися до алкоголю

"Це дуже агресивні комахи. Вони знищують місцевих комах, тому різноманіття перебуває під загрозою. Медоносні метелики, джмелі, оси - всі вони будуть знищені цими шершнями", - наголошує фахівець.

Також він попередив, що комахи дуже агресивні й можуть напасти на будь-кого, хто потурбує їхнє гніздо.

"Цього року вони просто збожеволіли", - підкреслив Рассел.

Він додав, що в попередні роки він міг виявити щонайменше 10 королев шершнів, а цього року до кінця червня він нарахував уже 32 такі особини.

Азіатські шершні становлять небезпеку як для популяції комах, так й для людини. Укус такого шершня дуже болісний, він може викликати анафілактичний шок і призвести до смерті. З особливостей - шершні можуть жалити не один раз, а декілька разів, й намагаються переслідувати свою жертву на відстані до 10-15 метрів.