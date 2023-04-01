Київські забудовники хочуть знищити Галерний острів із "Лісом орхідей": розгорається скандал

Унікальний природний об'єкт Галерний острів у Києві хочуть забудувати розважальним комплексом і приватною територією. На острові повинні були створювати "Ліс орхідей", однак забудовники попросили цього не робити задля своєї вигоди.
Про це повідомляють на сторінці Київського еколого-культурного центру у Facebook.
Як повідомляють активісти, забудовник "Галерна затока" в січні 2023 звернувся до Київради з проханням не ухвалювати рішення про створення на Галерному острові пам'ятника природи "Ліс орхідей", оскільки планує будувати розважальний комплекс та будинки.
Коли представники КЕКЦ обговорювали створення "Лісу орхідей" у березні, розгляд запитання перенесли. Натомість було ухвалено доручення Управлінню екології та природних ресурсів КМДА розробити Порядок механізму створення об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ).
Варто додати, що до розроблення цього Порядку комісія не стала розглядати нові проєкти.
Галерний острів у Києві з висоти пташиного польоту (фото: facebook.com/kekz.ua)
"Тобто, поки створення пам'ятки природи "Ліс орхідей" блокується, одночасно просувається проєкт забудови Галерного острова", - обурені екологи.
Вони підозрюють, що депутати, які блокують створення "Лісу орхідей", були спеціально направлені забудовниками до Екологічної комісії. Київський еколого-культурний центр вже почав кампанію з відкликання деяких осіб з членів Постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.
Галерний острів - дніпровський острів у Голосіївському районі Києва. Він омивається затоками Галерною та Миколайчик та озером Єрик. Площа острова - 317 га. Частину острова займає база Інституту рибного господарства.
На території об'єкта наявні рослинні угруповання, які охороняються: вербові та тополеві ліси, псамофітні комплекси, луки та водна рослинність.
Крім того, на острові вирує різноманітний тваринний світ: рідкісні види метеликів, бабок, плазунів і горобиних птахів.
Галерний острів є природним надбанням із рідкісною флорою та фауною
Раніше ми пояснювали, чому не можна будувати військове кладовище на Лисій горі в Києві.
Читайте також, чи добудують міст-хвилю в Києві з матеріалів, виготовлених на "Азовсталі".