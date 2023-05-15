Київське метро змінило графік поїздів: що відомо

Як їздитимуть потяги з 15 травня

Відтепер на кожній лінії метрополітену буде зменшено інтервали між поїздами.

Час очікування у години пік у будні дні складе 3-4 хвилини, у міжпікові – 6-8 хвилин. Також буде збільшено парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.

Зазначимо, що досі інтервал між рухами поїздів на вихідні становив 10 хвилин.

На яких станціях відкриють другі виходи

Червона лінія:

"Святошин" вестибюль №1 з 05:35 до 22:27;

"Нивки" вестибюль №2 з 05:37 до 22:29;

"Лівобережна" вестибюль №1 з 05:35 до 22:29;

"Чернігівська" вестибюль №2 з 05:28 до 22:24.

Синя лінія:

"Героїв Дніпра" вестибюль №2 з 05:25 до 22:22;

"Контрактова площа" вестибюль №2 з 05:37 до 22:36;

"Васильківська" вестибюль №1 з 05:50 до 22:32.

Зелена лінія:

"Позняки" вестибюль №2 з 05:33 до 22:27;

"Харківська" вестибюль №1 з 05:30 до 22:24.

Пасажирам нагадали, що на станції "Оболонь" працюватиме вестибюль №1 (у напрямку ст. "Мінська"). Вестибюль №2 залишається закритим через проведення ремонтних робіт у підземному переході.