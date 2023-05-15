Київське метро змінило графік поїздів: що відомо

Київський метрополітен із 15 травня 2023 року скорочує інтервали руху поїздів. Також у підземці відкриють входи на станції, які раніше були закриті.
Про нововведення у столичному метро повідомили у Київському метрополітені на Facebook.
Відтепер на кожній лінії метрополітену буде зменшено інтервали між поїздами.
Час очікування у години пік у будні дні складе 3-4 хвилини, у міжпікові – 6-8 хвилин. Також буде збільшено парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.
Зазначимо, що досі інтервал між рухами поїздів на вихідні становив 10 хвилин.
Пасажирам нагадали, що на станції "Оболонь" працюватиме вестибюль №1 (у напрямку ст. "Мінська"). Вестибюль №2 залишається закритим через проведення ремонтних робіт у підземному переході.
Нагадаємо, у Києві обмежували рух зеленою гілкою метро і закривали станцію "Сирець" через технічну несправність.