Киевское метро изменило график поездов: что известно

Киевский метрополитен с 15 мая 2023 года сокращает интервалы движения поездов. Также в подземке откроют входы на станции, которые до этого были закрыты.
О нововведениях в столичном метро сообщили в Киевском метрополитене на Facebook.
Отныне на каждой линии метрополитена будут уменьшены интервалы между поездами.
Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут. Также будет увеличена четность поездов в выходные дни, днем интервал между поездами составит 6-7 минут.
Отметим, что до этого времени интервал между движениями поездов на выходные составлял 10 минут.
Пассажирам напомнили, что на станции "Оболонь" будет работать вестибюль №1 (в направлении ст. "Минская"). Вестибюль №2 остается закрытым из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе.
Напомним, в Киеве ограничивали движение по зеленой ветке метро и закрывали станцию "Сырец" из-за технической неисправности.