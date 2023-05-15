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Киевское метро изменило график поездов: что известно

Фото: В Киеве метро изменило график движения (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Киевский метрополитен с 15 мая 2023 года сокращает интервалы движения поездов. Также в подземке откроют входы на станции, которые до этого были закрыты.

О нововведениях в столичном метро сообщили в Киевском метрополитене на Facebook.

Как будут ездить поезда с 15 мая

Отныне на каждой линии метрополитена будут уменьшены интервалы между поездами.

Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут. Также будет увеличена четность поездов в выходные дни, днем ​​интервал между поездами составит 6-7 минут.

Отметим, что до этого времени интервал между движениями поездов на выходные составлял 10 минут.

На каких станциях откроют вторые выходы

Красная линия:

  • "Святошин" вестибюль №1 с 05:35 до 22:27;
  • "Нивки" вестибюль №2 с 05:37 до 22:29;
  • "Левобережная" вестибюль №1 с 05:35 до 22:29;
  • "Черниговская" вестибюль №2 с 05:28 до 22:24.

Синяя линия:

  • "Героев Днепра" вестибюль №2 с 05:25 до 22:22;
  • "Контрактовая площадь" вестибюль №2 с 05:37 до 22:36;
  • "Васильковская" вестибюль №1 с 05:50 до 22:32.

Зеленая линия:

  • "Позняки" вестибюль №2 с 05:33 до 22:27;
  • "Харьковская" вестибюль №1 с 05:30 до 22:24.

Пассажирам напомнили, что на станции "Оболонь" будет работать вестибюль №1 (в направлении ст. "Минская"). Вестибюль №2 остается закрытым из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе.

Напомним, в Киеве ограничивали движение по зеленой ветке метро и закрывали станцию "Сырец" из-за технической неисправности.

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Киевметро