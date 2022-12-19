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Київ усіяли "казкові" бетонні блоки: хто і навіщо це зробив

Ось такі "казкові" блокпости з’явилися у Києві (фото: "Діти Героїв")
Автор: Тетяна Самарук

19 грудня, у День святого Миколая, у різних місцях Києва з’явилися незвичайні арт-об’єкти - розмальовані у казкових персонажів бетонні блоки від колишніх блокпостів.

Виявляється, ці персонажі, які здивували киян, направлені на підняття настрою малюкам і заохочення підтримувати дітей, які втратили батьків через війну.

Яка мета цих об’єктів

Якщо придивитися, то на кожній інсталяції можна побачити QR-код із посиланням на квест.

У ньому дітям та їхнім батькам треба знайти всіх десятьох персонажів у Києві та позмагатися за призи.

Автори "казкових" блокпостів впевнені, що "війна не має бути буденністю для наших дітей - вони і так віддали їй своє дитинство".

"Тому ми вирішили хоча б на світлі зимові свята прикрасити сірі бетонні блоки і зробити їх елементами казкового декору міста, якого так не вистачає у цей час", - кажуть вони.

Інсталяції у Києві здивували містян (фото: "Діти Героїв")

Додамо, що окрім квесту, за посиланням можна надіслати донат Фонду "Діти Героїв". Це благодійна ініціатива, що допомагає дітям полеглих українців психологічно відновлюватися.

Нещодавно ми повідомляли, що у Києві вперше засвітили головну ялинку.

Також ми писали, що у Києві запрацювали ярмарки з продажу новорічних ялинок. Відомо, у скільки цьогоріч коштуватиме новорічне дерево.

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