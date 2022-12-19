Київ усіяли "казкові" бетонні блоки: хто і навіщо це зробив

Яка мета цих об’єктів

Якщо придивитися, то на кожній інсталяції можна побачити QR-код із посиланням на квест.

У ньому дітям та їхнім батькам треба знайти всіх десятьох персонажів у Києві та позмагатися за призи.

Автори "казкових" блокпостів впевнені, що "війна не має бути буденністю для наших дітей - вони і так віддали їй своє дитинство".

"Тому ми вирішили хоча б на світлі зимові свята прикрасити сірі бетонні блоки і зробити їх елементами казкового декору міста, якого так не вистачає у цей час", - кажуть вони.

Інсталяції у Києві здивували містян (фото: "Діти Героїв")

Додамо, що окрім квесту, за посиланням можна надіслати донат Фонду "Діти Героїв". Це благодійна ініціатива, що допомагає дітям полеглих українців психологічно відновлюватися.