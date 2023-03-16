Киянку злякав "удав" у відрі для сміття: що це було насправді

У Києві мешканка Троєщини поскаржилася, що вона побачила у санвузлі квартири змію. Як виявилось, це було зовсім не те, що подумала жінка.
Про подію розповіли у Telegram-каналі Київський двіж.
Як повідомили місцеві жителі 15 березня, у першому під'їзді на вулиці Лисківська 30, змія заповзла до санвузлу квартири, а поліція не хоче шукати власника змії, а тим більше діставати її.
На опублікованому відео можна побачити щось дуже схоже на гадюку. Але насправді це виявилася картонка зі скотчем.
"Виявилося, що там було невелике літрове відерце з-під морозива, а у ньому лежала картонка з-під червоного скотчу. Вона була згорнута так, що здалеку справді нагадувала голову удава з червоним оком", - розповіли у "Київській службі з порятунку". тварин”.
Нагадаємо, що до цього в Києві в одній із квартир у пральній машині виявили змію.
Також ми писали, що у Києві змія втекла від господарів та заповзла в автомобіль – масовий полоз сліз по дереву з висоти четвертого поверху, проповз вулицею та заліз у авто таксі.