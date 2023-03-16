UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Киянку злякав "удав" у відрі для сміття: що це було насправді

У Києві жінка знайшла "змію" у санвузлі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві мешканка Троєщини поскаржилася, що вона побачила у санвузлі квартири змію. Як виявилось, це було зовсім не те, що подумала жінка.

Про подію розповіли у Telegram-каналі Київський двіж.

Деталі історії на Троєщині

Як повідомили місцеві жителі 15 березня, у першому під'їзді на вулиці Лисківська 30, змія заповзла до санвузлу квартири, а поліція не хоче шукати власника змії, а тим більше діставати її.

На опублікованому відео можна побачити щось дуже схоже на гадюку. Але насправді це виявилася картонка зі скотчем.

Жінка подумала, що у відрі для сміття змія (Скріншот з відео)

"Виявилося, що там було невелике літрове відерце з-під морозива, а у ньому лежала картонка з-під червоного скотчу. Вона була згорнута так, що здалеку справді нагадувала голову удава з червоним оком", - розповіли у "Київській службі з порятунку". тварин”.

Змією виявилася картонка з червоним скотчем (Скріншот)

Нагадаємо, що до цього в Києві в одній із квартир у пральній машині виявили змію.

Також ми писали, що у Києві змія втекла від господарів та заповзла в автомобіль – масовий полоз сліз по дереву з висоти четвертого поверху, проповз вулицею та заліз у авто таксі.

Читайте РБК-Україна в Google News
змеи